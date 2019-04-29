Радіо Свобода Daily: Філарет висловив незадоволення статусом митрополії

Російські паспорти для українців

Москва розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Пекіні.

Посол, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що рішення Росії про видачу паспортів українським громадянам на Донбасі, а надалі і всім українцям, свідчить про бажання подальшої ескалації конфлікту.

Переможець виборів президента України Володимир Зеленський порадив російській владі не витрачати даремно час, «намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ». Він припустив, що хтось з українських громадян може перебувати під впливом російської пропаганди, але в той же час зауважив, що українці чудово знають, що «російський паспорт надає насправді» і перерахував ті «права», які мають його власники, включаючи «право» бути «заарештованим за мирний протест» і «не мати вільних і конкурентних виборів».

«Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ», – зазначив Зеленський.

При цьому обраний президент висловив готовність надавати українське громадянство тим, «хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу».

Патріарх Філарет про Зеленського, Порошенка, «термос», суди та Великдень

Він каже, що молиться за те, аби новообраному президентові вдалося подолати корупцію, задоволений з того, що Володимир Зеленський стверджує, що «не буде втручатися у церковні справи», і не ображається на його жарти про «термос». Він не задоволений статусом митрополії і чекає на визнання Київського патріархату. Коли? Про це в ексклюзивному інтерв’ю почесного патріарха Православної церкви України Філарета для Радіо Свобода.

Коломойський про поради Зеленському

Український олігарх Ігор Коломойський, який нині проживає в Ізраїлі, заявив, що допомагав Володимиру Зеленському – переможцю виборів президента України – порадами і готовий продовжувати це робити.

Коломойський дав інтерв’ю російському телеканалу НТВ. За його словами, його поради Зеленському не були «масовим явищем», і за останні півроку він давав їх шоумену, який став політиком, «один-два рази». Коломойський зазначив, що готовий «іноді консультувати» майбутнього президента України, але при цьому не шукає місця в його команді.

Максим Білий: назавжди 33-й луганської «Зорі»

27 квітня тридцятиріччя відзначив би півзахисник луганської «Зорі», футболіст юнацької збірної України, один із найперспективніших молодих футболістів Максим Білий. Його називали головним відкриттям юнацького «Євро» у 2011 році, вважали технічним футболістом, який забивав голи з будь-якої позиції, і справді він був найкращим бомбардиром луганської команди. Проте у 2013 році, після тривалого лікування пухлини головного мозку, спортсмен помер. 33-й номер назавжди закріпили за Максимом. Ми зібрали факти про футболіста, втрата якого вразила не лише Луганськ, а й всю Україну.

І ще кілька коротких новин:

Московський Музей історії ГУЛАГу випустив книжку коміксів про сталінські репресії. Вона заснована на розповідях тих, хто пережив 1930-і роки, хто став жертвою Великого терору.

Путін заявив, що хоче обговорити із Зеленським питання «завершення конфлікту» на Донбасі.

Російський телеканал НТВ анонсував шоу «Магія» із новообраним президентом України Володимиром Зеленським, яке було зняте у 2011 році.

Агентство «Франс Прес» повідомило про вдалу спробу 72-річного французького мандрівника Жан-Жака Савена перетнути Атлантичний океан у бочці. Як написав журналістам сам Савен, його подорож тривала 122 дні і дев’ять годин й завершилося ввечері 27 квітня, коли він опинився в акваторії Карибського моря.

Вірте в себе!

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