Радіо Свобода Daily: Коаліція у Верховній Раді припинила роботу

Припинення роботи коаліції в Раді

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна». Він сказав про це на засіданні парламенту 17 травня. Спікер оголосив про це після того, як голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив про вихід цієї сили з коаліції, сформованої в 2014 році.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Верховна Рада і Кабінет міністрів працюватимуть до парламентських виборів, запланованих на кінець жовтня.

За українським законодавством, після оголошення про припинення діяльності коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі якщо її не створять, президент може оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського назвала «грою» рішення «Народного фронту» вийти з коаліції у Верховній Раді.

Інтерв'ю з Коломойським

Після двох років добровільного вигнання Ігор Коломойський повернувся в Україну. Це сталося в ніч проти 16 травня. Він прилетів із Тель-Авіва до Дніпра, і того ж дня під вечір прибув до Києва. Знімальна група «Схем» зафіксувала, як олігарх із аеропорту «Бориспіль» попрямував до ресторану Сatch у центрі столиці. Цей заклад розташований у бізнес-центрі по вулиці Володимирській, де має офіс Коломойський. Журналіст «Схем» зайшов до ресторану та помітив, що олігарх перебував у компанії народних депутатів від групи «Відродження» Віталія Хомутинніка, Андрія Шипка та Євгена Геллєра, бізнесмена Павла Фукса та свого друга та співвласника «95-го кварталу» Тімура Міндіча. Коломойський погодився поговорити зі «Схемами». У першому експрес-інтерв'ю після повернення в Україну Коломойський розповів про справу, яку розслідують проти нього в Америці, знайомство з підозрюваним у справі щодо розкраданні сотень мільйонів обленерго Дмитром Крючковим та про те, чи піде на інавгурацію Володимира Зеленського​. А також він розповів, що вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні.

​ПЦУ

Однією з останніх «гарячих» тем в українських мас-медіа стала тема можливого розколу в Православній церкві України (ПЦУ). Певні підстави говорити про це, звісно, були, зазначає проректор Острозької академії Петро Кралюк. Але загалом такі побоювання виявилися перебільшеними. В своїй «Точці зору» він пише, що те, що зараз відбувається в ПЦУ, є проблемами становлення цієї релігійної структури. Повний текст роздумів професора Кралюка читайте тут.

І коротко:

Президент України Петро Порошенко видав указ про підготовку інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, датований 16 травня. МЗС назвало президентів, які вже погодилися прибути на інавгурацію.

Комітет міністрів Ради Європи підтримав відновлення прав делегації Росії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подав у відставку. Скласти повноваження також вирішили депутат Верховної Ради України від фракції БПП та представник президента в парламенті Ірина Луценко і перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина.

Екс-голова правління «Енергомережі» та колишній народний депутат Дмитро Крючков, якого підозрюють у завданні збитків державі в енергетиці на суму понад 346 мільйонів гривень, повернувся в Україну з Німеччини.

Готуйтеся до різного, адже іноді не все йде за планом!

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