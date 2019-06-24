Радіо Свобода Daily: Марш рівності-2019 пройшов мирно

Марш рівності

Марш рівності на підтримку ЛГБТІ-спільноти відбувся у середмісті Києва, об’єднавши, за різними даними, від трьох до восьми тисяч учасників і завершивши цьогорічний «Київпрайд», що тривав від 16 червня. У ході 23 червня взяли участь активісти з усієї України, іноземні дипломати та представники міжнародних організацій. По інший бік поліцейського кордону відбувався також контрмітинг, який проводили супротивники «Київпрайду». Попри кілька дрібних інцидентів, поліції вдалося забезпечити мирний перебіг обох акцій. Чим запам’ятався Марш рівності-2019, читайте в матеріалі.

​Живий блог. Європейські ігри

У Мінську тривають ІІ Європейські ігри, на яких змагаються 198 українських спортсменів.

Загалом за три дні змагань Україна виборола 17 нагород: 5 золотих та по 6 срібних і бронзових. Зараз «синьо-жовті» перебувають на третьому місці у медальному заліку.

Щоб не пропустити найважливіше та дізнатися ексклюзивні подробиці, читайте наш Живий блог.

А також не пропустіть наше інтерв'ю із самбісткою Анастасією Сапсай. Ексклюзивно для Радіо Свобода вона розповіла про емоції від перемоги, підтримку команди та плани на майбутнє.

Тепер коротко:

Вінницький активіст Олександр Комарніцький, потерпілий після розмови з поліцейськими, помер 23 червня. Про це повідомив Анатолій Гриценко, голова партії «Громадянська позиція», членом якої був Комарніцький, а також активісти з Вінниці.

Український баритон, 31-річний Андрій Кимач переміг на конкурсі класичного співу BBC Cardiff Singer of World у Великій Британії.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила про тиск, що здійснюється на авторів шкільних підручників з історії України, із вимогою до них називати війну на Донбасі «громадянським конфліктом».

Прощавай, Банкова!

У першому сезоні «Слуги народу», телевізійного шоу, яке принесло комікові славу і допомогло катапультувати його у президентське крісло на квітневих виборах, вигаданий голова держави Василь Голобородько відмовляється від автокортежу й пересідає на велосипед, а ще переносить свій офіс на околицю Києва, щоб, мовляв, звільнити столицю від транспортних заторів.

Тепер, із часу інавгурації місяць тому, Зеленський скоротив свій кортеж із восьми авт до двох (про це заявляли в оточенні нового президента; за повідомленнями засобів інформації, фактично він їздить іноді п’ятьма, іноді шістьма автами – ред.). Але на велосипед, як сказав Зеленський журналістам, він пересісти не зміг «із міркувань безпеки».

Тепер, повторюючи іншу сторінку сценарію свого шоу, Зеленський завив, що перенесе президентську адміністрацію з її давнього місця на Банковій вулиці в будівлю з більш підхожою назвою «Український дім». Але тут сценарій змінюється. Більше про це в статті нашого журналіста.

Що у програмах партій, які хочуть потрапити у парламент

Позачергові парламентські вибори України вже точно відбудуться 21 липня. Партії вже готові до народного волевиявлення – зареєструвалися у ЦВК, оголосили списки і ведуть активну передвиборчу кампанію. Радіо Свобода порівнює, які саме ідеї, гасла, політичні рішення кандидати на місце у Верховній Раді пропонують своїм виборцям. На цей раз у фокусі – програмні позиції по ситуації на Донбасі, в анексованому Криму, питання безпеки та відносини з Росією.

Ігор Смешко: розмова про Гордона, вибори, Зеленського і Білоножка

Він переймається, що до влади можуть прийти популісти , але головним опонентом називає агресора. Він знається на питаннях національної безпеки і каже, що якщо правильно ставити завдання, то можна за місяць-два зламати хребет корупції. Він – «молодий політик» Ігор Смешко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Сили спеціальних операцій України: ексклюзивне інтерв’ю із командувачем ССО Ігорем Луньовим

Уже майже три роки як у складі Збройних сил України діють Сили спеціальних операцій (ССО). На їхній емблемі – вовк. Це наймолодша складова ЗСУ, яка має своїми завданнями боротьбу з тероризмом і піратством, заходи правового режиму воєнного і надзвичайного стану, проведення інформаційно-психологічних операцій, міжнародне військове співробітництво, безпека морського судноплавства України ​та інше. Про те, як загартовується українська військова еліта й на які ризики найперше реагує, Радіо Свобода розповів командувач «вовкулаків» – генерал-лейтенант Ігор Луньов.

Чи повернеться Росія в ПАРЄ у найближчі дні?

Сьогодні, 24 червня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розпочне свою літню сесію в Страсбурзі і, як очікується, буде голосувати щодо доповіді, що може повернути Росію до сесійної зали ПАРЄ після трьох років перерви. Якщо це станеться, це буде означати перший перегляд західних санкцій проти Росії, запроваджених за окупацію Криму в 2014 році. Пояснюємо головні аспекти теми.

Вдалого початку тижня!

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