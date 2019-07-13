Радіо Свобода Daily: Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років в’язниці

Італійський суд дав Марківу 24 роки ув’язнення

Суд в італійському місті Павія визнав винним і засудив до 24 років ув'язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році. Захист доводив його невинуватість. Такий суворий вирок здивував навіть прокурора у справі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Віталій Марків вирок не коментував, а після його оголошення вигукнув: «Слава Україні», на що близько сотня українців, присутня в залі суду, відповіла: «Героям слава».

Вперше за кордоном засудили українського солдата, який обороняв Україну від агресора. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вирок нацгвардійцю Марківу буде оскаржений. А президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.

​Люстрація від Зеленського

Новообраний президент Володимир Зеленський хоче «посилити люстрацію». І навіть встиг зареєструвати у парламенті відповідний законопроєкт. Зокрема, йдеться про експрезидента Петра Порошенка, народних депутатів 8-го скликання, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів ДФС та митниці, секретаря РНБО та керівників оборонних підприємств. Цікаво, що у запропонованому Зеленським переліку підлюстраційних посад відсутня посада голови облдержадміністрації. У «Групі семи» наголошують: «Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, що мала місце після Революції гідності».

Про що цей документ? Та яким чином у цій історії фігурує ім’я експосадовця часів Януковича? Більше – у матеріалі.

Далі коротко:

Президент України Володимир Зеленський помилував переданого з Росії українського політв’язня Сергія Литвинова.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розкритикувала ухвалений народними депутатами закон, який передбачає примусову хімічну кастрацію засуджених за педофілію, і висловила сподівання, що президент його заветує.

НАБУ викликає на допит генпрокурора України Юрія Луценка, повідомила його речниця Лариса Сарган. За її словами, допит стосується передачі справи учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

Бій за «мажоритарку». Хто побореться від «Слуги народу»?

Зірки шоу-бізу, блогери, бізнесмени, друзі та родичі –​ саме цим людям керівництво партії «Слуга народу» делегувало повноваження представляти політсилу в мажоритарних округах по всій країні. Тож, хто саме боротиметься у боях за «мажоритарку», з'ясовувало Радіо Свобода.

Офіцер Сил спеціальних операцій розповів про «Сі Бриз-2019»

Бійців Морського центру спеціального призначення, який є складовою Сил спеціальних операцій Збройних сил України, неофіційно йменують «українськими морськими котиками». У багатонаціональних навчаннях «Сі Бриз» вони не вперше беруть участь. Про деякі подробиці тренувань під час нещодавніх маневрів і взагалі про підготовку особового складу Морського центру спеціального призначення Радіо Свобода розпитало українського офіцера ССО, який входив до складу групи координації роботи в морі.

День народження Сенцова

Сьогодні, 13 липня, день народження в українського політв'язня Олега Сенцова. Якщо хочете написати йому листа зі словами підтримки, дивіться як це зробити у нашому відео. Співак Тарас Тополя українського режисера вже привітав!

Напишіть листа українському герою!

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