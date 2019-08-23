Радіо Свобода Daily: Голова Офісу президента Андрій Богдан позивається проти «Схем»

Богдан проти «Схем»

Голова Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан позивається проти журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») та Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Відповідно до даних відкритого реєстру, позов від Богдана про захист честі і гідності надійшов до Шевченківського районного суду Києва 20 серпня. Відповідачами вказані головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька та журналісти Максим Савчук і Валерія Єгошина, а також ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

«На даний момент ні журналісти, ні редакція Радіо Свобода тексту позову не отримали. Щойно він надійде, ми проаналізуємо його з юристами та озвучимо нашу позицію щодо позовних вимог Андрія Богдана», – зазначила головна редакторка Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

Підготовче засідання суду призначене на 19 вересня 2019 року о 10:00.

Нові штрафи для власників «євроблях»

22 серпня набули чинності нові штрафні санкції для власників нерозмитнених автомобілів.

Досі тривав пільговий період, коли власників автомобілів із єврономерами мали можливість розмитнити їх без штрафів. За новими правилами, нагадує ДФС, санкції передбачають:

за перевищення терміну доставки або тимчасового ввезення автомобіля на 20-30 діб – 85 тисяч гривень штрафу

за перевищення терміну доставки або тимчасового ввезення автомобіля на понад 30 діб – 170 тисяч або конфіскація

за передачу автівки особистого користування, яку ввезли на територію України або в режимі транзиту, іншій особі чи використання в комерційних цілях – 34 тисячі гривень штрафу

Окупований Крим і «Група семи»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп говорить про доцільність участі Росії у форматі, який до її вигнання з престижного клубу називався «Групою восьми» (G8), а тепер повернувся до свого звичного формату ‒ «сімки». Президент Франції Емманюель Макрон стверджує, що повернення його російського колеги Володимира Путіна до клубу можливе тільки після нормалізації ситуації в Україні. Можливо, що такої ж позиції дотримуватимуться й інші учасники саміту «Групи семи», який незабаром відбудеться у французькому Біаррице. Без їхньої згоди ніякого повернення Володимира Путіна до «вісімки» не відбудуться. А для згоди необхідна одностайність. Торік, коли Дональд Трамп теж говорив про повернення Росії, його підтримав лише один прем'єр Італії Джузеппе Конте. Так що розмова Трампа й Макрона, на думку журналіста і політичного коментатора Віталія Портникова ‒ це лише розмова Трампа й Макрона. І не більше. Далі читайте тут.

Європейський союз, в свою чергу, виступає проти будь-якого запрошення Росії повернутися до переговорів у рамках нинішньої «Групи семи» провідних держав світу без виконання нею певних умов.

І коротко:

Державне бюро розслідувань призначило наступний допит п'ятого президента Петра Порошенка на 3 вересня.

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон у перебігу переговорів між ними раніше цього тижня обговорювали, зокрема, обмін утримуваними між Україною і Росією, але без конкретних прізвищ, заявив журналістам речник російського керівника Дмитро Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців 23 серпня в День Державного Прапора провести флешмоб: вивісити синьо-жовтий український прапор.

День Незалежності

У суботу, 24 серпня, Україна святкуватиме День Незалежності. Цьогоріч українці спостерігатимуть «новий формат» офіційного відзначення, який запропонував президент Володимир Зеленський. Замість військового параду на головній вулиці столиці має пройти «Хода гідності». А військові, які незгодні з таким рішенням, організовують альтернативний захід – Марш захисників України. Радіо Свобода розповіло, чим цьогорічне свято у Києві відрізнятиметься від попередніх, та які заходити українці зможуть побачити в інших містах України.

Зверніть увагу, що в Києві станції метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» (на вулицю Інститутську й Алею Героїв Небесної сотні) будуть зачинені на вхід і вихід 24 серпня з початку роботи і до завершення заходів, присвячених 28-й річниці Незалежності України.

Плануйте!

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