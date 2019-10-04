Радіо Свобода Daily: Новий секретар РНБО Данілов – хто він?

Новий секретар РНБО Данілов: луганський «козир» Зеленського

Новим секретарем РНБО став Олексій Данілов, колишній мер Луганська, ексочільник Луганської ОДА та депутат п’ятого скликання від «Блоку Юлії Тимошенко». Президент України Володимир Зеленський призначив його 3 жовтня, замінивши ним на цій посаді Олександра Данилюка, звільненого наприкінці вересня. Що відомо про біографію нового секретаря РНБО, про його статки, про зв’язки та погляди? Радіо Свобода спробувало зібрати цю інформацію з відкритих джерел.

«Формула Єрмака»

У міжнародних відносинах України лише за короткий проміжок часу сталися одразу дві важливі, якщо не історичні, події. Спершу президент Володимир Зеленський, а точніше – його телефонна розмова з Дональдом Трампом, каталізувала початок процедури імпічменту президенту США. І тепер будувати відносини з ключовим західним партнером Україні доведеться з підвищеною філігранністю, щоб не розгубити підтримку ані демократів, ані республіканців.

Крім того, серйозні зрушення відбулися і на східному напрямку: Україна все ж погодила у Мінську так звану «формулу Штайнмаєра» – що сподобалося далеко не всім. Хто допомагає Володимиру Зеленському формувати відносини з іншими країнами? Мова про помічника президента Андрія Єрмака – якого також називають «головним повіренним ОП з міжнародних справ». Журналісти проєкту «Схеми» придивилися до нього уважніше та виявили, що його бізнес-партнер пов’язаний із російською владною верхівкою.

Порошенко заперечує, що просив Шокіна закрити справу Burisma

Колишній президент України Петро Порошенко заперечив твердження, що давав вказівку закрити кримінальне провадження стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США і потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена. Про це він заявив у коментарі програмі «Схеми: корупція в деталях».

Раніше виконавча директорка київського «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк у себе у фейсбуці оприлюднила документ, в якому Віктор Шокін дав свідчення для адвокатів українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа, який зараз очікує на екстрадицію із Австрії до Сполучених Штатів. У своїх показах Шокін зазначив, що «Порошенко декілька разів просив його подивитися на кримінальну справу проти Burisma і розглянути можливість закрити розслідування щодо цієї компанії».

Адвокат Трампа заявив, що його попереджали про «рішалу» Богдана

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані в коментарі автору видання BuzzFeed заявив, що Державний департамент США попереджав його про «рішалу» Андрія Богдана, який працює головою Офісу президента України. «Коли Державний департамент запитав у мене, чи можуть вони дати мій номер [помічнику президента України Володимира Зеленського Андрію] Єрмаку, вони сказали, що «[Єрмак] справжній юрист, на відміну від Богдана, який є «рішалою», – сказав Джуліані. Радіо Свобода звернулося до Офісу президента України з проханням прокоментувати слова Джуліані.

Далі коротко:

Українська влада напише новий закон про особливий статус Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством», заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. Він запевнив, що «ніколи не здасть Україну».

Міністр фінансів України Оксана Маркарова розповіла в ефірі телеканалу «1+1», що її відомство і уряд виступають за ринкові ціни на газ із субсидіюванням тих категорій населення, які цього потребують. Вона додала, що зараз в Україні діє «несправедливий» механізм встановлення цін на газ для населення.

Міністерство освіти і науки України вивчає можливість підвищення заробітної плати для окремих категорій педагогів, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр освіти Ганна Новосад. Зокрема, за її словами, МОН працюватиме над підвищенням зарплат для вихователів дитячих садків.

Соратника Медведчука допитали в СБУ як свідка у справі про тероризм

Власника телеканалів «112 Україна» і NewsOne, соратника проросійського політика Віктора Медведчука, народного депутата від «ОПЗЖ» Тараса Козака допитали в Службі безпеки України. Як підтвердила Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська, Козака допитали як свідка у провадженні, відкритому за статтями про «тероризм», «фінансування тероризму» і «легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом». Повідомлення в російських ЗМІ, які написали про «висунення обвинувачень» Козаку, Гітлянська назвала фейком, оскільки він – народний депутат і на висування йому обвинувачень поки що потрібна згода парламенту.

Жителі Калмикії повстали проти «донецького кадра» Суркова на чолі їхньої столиці

Призначення колишнього тимчасового ватажка угруповання «ДНР» Дмитра Трапезнікова мером столиці російської республіки Калмикії викликало протести у цьому 100-тисячному місті Елісті на півдні Росії. Протягом вихідних відбувся мітинг з вимогою його відставки, а 1 жовтня жителі міста зібралися на «молебень про добробут Елісти». Чому вони проти призначення на посаду мера міста колишнього громадянина України, і чим Трапезников займався на Донбасі до того, як опинився в Росії, з’ясовували кореспонденти Російської редакції Радіо Свобода.

10 українських треків вересня

І на завершення – щомісячна рубрика! Від маніфестів рівності до колискових для ворогів – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в вересні. Із цього матеріалу ви дізнаєтеся, зокрема, що:

співачка та учасниця воєнних дій на Донбасі Анастасія Шевченко («Стасік») презентувала трек «Колискова для ворога» і вже зібрала понад півмільйона переглядів на ютубі!

харківський гурт «Курган & Агрегат» разом із Дарією Астаф’євою випустили романтичний хіт Gabeli, щоб «зробить вашу осінь красівой і романтичной»

гурт «Жадан і Собаки» випустив уже п’ятий студійний альбом під назвою «Мадонна», який став справжнім проривом і є на сьогодні, безумовно, найкращим. Відкривайте – і слухайте!

«Споживайте» українське!

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