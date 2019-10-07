Радіо Свобода Daily: В багатьох містах України люди вийшли на акцію «Зупинимо капітуляцію!»

«Зупинимо капітуляцію!»

6 жовтня у Києві, на майдані Незалежності, активісти провели спершу віче «Зупинимо капітуляцію!», а потім здійснили обхід урядового кварталу. Протестувальники, зокрема, вигукували «Зелю геть», «Слава нації! Ні капітуляції!», «Україна – не рояль!», «Слухай націю, ні капітуляції!» тощо. Причиною проведення заходів його учасники назвали протидію «будь-яким спробам влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як «формула Штайнмаєра», «особливий статус» для Донбасу». МВС оцінило чисельність учасників акції протесту «Ні капітуляції» в центрі української столиці в 10 тисяч людей. Натомість організатори віча заявляли про участь від 25 до 50 тисяч людей.

Акції «Ні капітуляції!» і проти підписання так званої «формули Штайнмаєра» відбулися також у низці інших міст України – зокрема, у Запоріжжі, де навіть створили «штаб супротиву капітуляції», Харкові, Львові.

Політичний експерт Олексій Мінаков виокремив пять висновків, які можна зробити щодо акції «Ні капітуляції!». Серед них – нинішня ситуація істотно відрізняється від революційної в 2013–2014 роках і продовження протестів неодмінно буде. Більше – за лінком.

Як відреагувала влада на протести?

Голова Офісу президента України Андрій Богдан на сторінці у фейсбуці розмістив кілька зображень із ймовірною перепискою невідомих, в якій йдеться про те, що за участь в акції «Ні капітуляції!» його учасникам буцімто пропонують гроші. До трьох ілюстрацій невідомого походження і адресата голова президентської канцелярії прикріпив допис: «Скоро хтось дуже переляканий, усе вкрадене роздасть народу».

А голова Верховної Ради Дмитро Разумков твердить, що закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей депутати схвалюватимуть «разом із суспільством». Про це спікер парламенту заявив в ефірі телеканалу «Україна», не уточнивши механізм такої спільної роботи. Разумков також сказав, що під час підготовки нового закону не буде перейдено жодної «червоної лінії».

Плани Зеленського щодо Донбасу і Криму

Чому Володимир Зеленський погодив «формулу Штайнмаєра»? Що означає «побудова миру на Донбасі»? Чи «не забудуть про Крим», в обмін на виведення Росію своїх сил та озброєння із ОРДЛО? Які запобіжники того, щоб перемови у «нормандському форматі» не стали рухом до капітуляції перед Росією? Про яке «вікно можливостей» для України зараз іде мова? Про це – в інтерв'ю Радіо Свобода із професором Олександром Литвиненком, директором Національного інституту стратегічних досліджень, визначеного базовою науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності президента України.​

Охоронці під куполом

Віктор Медведчук та Віктор Чорний – члени парламентської фракції «Опозиційна платформа – «За життя». Утім, ще не так давно, Чорний охороняв кума Путіна. Тепер представники його фірми опинилися серед помічників як його самого, так і Медведчука. Так, тільки Медвечдук взяв собі в помічники на громадських засадах, як мінімум, 13 нинішніх та колишніх співробітників Управління поліції охорони з фізичної безпеки у місті Києві та одного зі співзасновників «Детективної охоронної компанії «Шторм». Хто вони? За що отримали цей статус? І чим займаються у Верховній Раді? Про це – у матеріалі.

Ексклюзивне інтерв’ю з Ахтемом Сеітаблаєвим

Співпраця свого часу із Зеленським та Єрмаком, зйомки до війни у «Сватах» із Добронравовим, постановка «Захара Беркута» з «поганим Термінатором» Патріком у головній ролі. Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода режисер, актор Ахтем Сеітаблаєв. Свого часу в серіалі «Чемпіони з підворіття» співпродюсер Володимир Зеленський посприяв тому, що наприкінці картини лунав український гімн. Але щодо серіалу «Свати» Сеітаблаєв наголошує: одна справа продюсування, зйомки, показ фільму до розв’язаної Росією війни, а інша – відновлення демонстрації в Україні стрічки, актор якої підтримує окупацію Криму.

Яким був ринок землі в Україні на межі ХІХ-ХХ століть?

Наступного року в Україні має бути скасований багаторічний мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Рівно через рік, у жовтні 2020 року, українська сільськогосподарська земля має стати об’єктом купівлі-продажу. Принаймні, українська влада заявила про наміри реалізувати цей проект і послідовно діє в цьому напрямі.

Тут варто зауважити, що нове – це добре забуте старе, адже на межі ХІХ-ХХ століть українська земля купувалася й продавалася. Причому, тоді вона була об’єктом купівлі-продажу у двох правових системах: у Російській імперії та в Австро-Угорщині. Згадаймо, як у п’єсі Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч» персонаж Герасим Калитка вдався до махінацій із фальшивими грошима саме з метою купити землі. Про те, яким колись був земельний ринок – за лінком.

У Росії діти «ворогів народу» досі не можуть повернутися до Москви

Чи зможуть отримати компенсацію діти репресованих? У Росії Конституційний суд має намір розглянути справу, яка може прокласти шлях до повернення власності для трьох жінок, народжених у примусовому вигнанні. Їхні батьки були репресовані радянським урядом. Нині жертви сталінського терору хочуть отримати компенсацію за московські будинки, конфісковані у їхніх сімей, і таким чином отримати шанс переселитися в місто, яке повинно було бути їхнім домом.

Як роботи в майбутньому замінять людські професії

Апокаліптичні сценарії, де людство воює із роботами, все ближчі. Все більше людських професій перебирають на себе роботи чи штучний інтелект. Безпілотні таксі вже на повну тестуються на полігонах IT-гігантів. Однак глобальна роботизація може торкнутися і більш простіших професій. Приміром – барменів чи кельнерів. У столиці Чехії Празі, приміром, відкрився унікальний заклад, де замість живого бармена напої приносить роботизована рука.

Вдосконалюйтеся і пробуйте нове!

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