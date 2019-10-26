Радіо Свобода Daily: «Формула Штайнмаєра» в нинішньому вигляді неприйнятна для України – Кучма

Кучма про «формулу Штайнмаєра»

Представник країни у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив, що ухвалення Україною так званої «формули Штайнмаєра» не є капітуляцією, однак наголошує на неприйнятності того варіанту цієї угоди, який нині пропонують Києву. Він додав, що Київ п’ять років «відбивався» від «формули», але, щоб вона була реалізована, має бути забезпечене «виведення всіх військ, техніки, роззброєння, межа щоб була віддана Україні». Інакше, каже Кучма, «вибори» там проводити не можна. Тим часом штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що бойовики зірвали розведення сил в районі Богданівки.

Стрілянина у Харкові: один з учасників підірвав себе гранатою

У Харкові троє чоловіків влаштували перестрілку біля супермаркету неподалік центру міста. В результаті якої один із потерпілих помер у кареті швидкої, інший перебуває в реанімації в тяжкому стані. Як повідомили у поліції, після скоєння злочину нападник кинув зброю на місці події та зник на автомобілі «Тойота», яку згодом підпалив. Пізніше патрульна поліція виявила утікача, але він підірвав себе гранатою.

Дифтерія вже в Україні

Хвороба, яка у 1990-х роках «вбила» близько 700 українців, знову повертається? Випадки захворювання на дифтерію зафіксовані вже на Закарпатті та в Києві. У 2017 році відомий лікар Євген Комаровський говорив, що епідемія дифтерії можлива в будь-який момент​, а у 2018-му зазначав, що «кір – це квіточки», порівняно з дифтерією. Чому лікарі так бояться цієї хвороби? Чи дійсно вона настільки небезпечна чи це просте залякування? Як запобігти хворобі? Радіо Свобода підготувало інформацію про цю хворобу, яка може призвести до серйозних ускладнень, а також до смерті.

Купюра 1000 гривень – в обігу

Національний банк України вводить в обіг купюру в 1000 гривень. Банки вже можуть отримати банкноти та видавати своїм клієнтам. В НБУ повідомляли, що перший випуск купюр номіналом в тисячу гривень сягатиме 5 мільйонів банкнот. Доцільність запровадження – пояснюють тим, що доходи українців та ціни зростають, відповідно, максимального номіналу в 500 гривень недостатньо для «нормального грошового обігу». На лицьовій стороні купюри зображено науковця Володимира Вернадського. На зворотному боці – будівля Національної академії наук України.

Вантажівка з 39 загиблими: деталі розслідування

У Великій Британії поліція заарештувала двох підозрюваних у справі про вантажівку з 39 загиблими мігрантами, повідомляє Sky News. У поліції назвали лише стать і вік заарештованих: це 38-річний чоловік і 38-річна жінка. Також стало відомо, що автомобіль, в якій знайшли тіла людей, належить ірландській компанії Global Trailer Rentals Ltd. За словами представника компанії, її орендували у Монахані 15 жовтня зі ставкою 275 євро на тиждень. Компанія вже зв’язалася з поліцією і надала їй інформацію про особу та компанію, які взяли вантажівку в оренду. Всі автомобілі Global Trailer Rentals оснащені GPS-трекерами, і компанія збирається надати дані своєї системи відстеження правоохоронцям.

Історія Брізі: сурогатна мати пішла, біологічні батьки зі США відмовились

Історія Бріджит, яка живе у Запоріжжі, вражає. Сурогатна мати народила цю дівчинку на 25-му тижні вагітності. Вага дитини була усього 870 грамів. Генетичні батьки-іноземці спочатку усиновили дитину і дали їй ім’я. Врешті ж – відмовилися від Бріджит, і навіть написали заяву на її відключення від апаратів життєзабезпечення. Але побажання біологічних батьків запорізькі медики не виконали. Тепер Бріджит живе у запорізькому дитячому будинку «Сонечко».

Цієї неділі Україна переходить на «зимовий час»

І на завершення нагадуємо – не забудьте перевести свої годинники! В останню неділю місяця, 27 жовтня, Україна перейде на «зимовий час». О 4-й ранку за київським часом стрілки годинників треба буде перевести на одну годину назад. В Україні зміна часу відбувається разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на «літній час», а кожної останньої неділі жовтня повертається на «зимовий», тобто свій поясний час.

Цінуйте свій час, не витрачайте його даремно!

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