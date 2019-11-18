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18 листопада 2019, Київ 20:05
Політична карикатура

Політична карикатура

(Зміст карикатур – це творчість та бачення художників, цей зміст не є відображенням позиції Радіо Свобода)

АРХІВ КАРИКАТУР: квітень-жовтень 2019 року, вересень 2018 - березень 2019, квітень-серпень 2018 року, листопад 2017 - березень 2018 року, квітень-жовтень 2017 року, березень-червень 2017 року, жовтень 2016 - лютий 2017 року, вересень-листопад 2016 року, липень-серпень 2016 року, лютий-червень 2016 року, 2015 - лютий 2016 року, 2015 рік, 2014-2015 роки, 2012-2014 роки​
Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
1 Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
2 Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
3 Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Карикатура російського художника Сергія Йолкіна
4 Карикатура російського художника Сергія Йолкіна
Малюнок художника Олексія Кустовського. Також на тему Дня української писемності та мови
5 Малюнок художника Олексія Кустовського. Також на тему Дня української писемності та мови
Президент Росії Володимир Путін перед виступом на засіданні Ради з російської мови в Москві очима художника Сергія Йолкіна. БІЛЬШЕ ПРО ЦЕЙ ВИСТУП&nbsp;
6 Президент Росії Володимир Путін перед виступом на засіданні Ради з російської мови в Москві очима художника Сергія Йолкіна. БІЛЬШЕ ПРО ЦЕЙ ВИСТУП 
Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
7 Автор: Олексій Кустовський. НА ЦЮ Ж ТЕМУ

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