Радіо Свобода Daily: Порошенко дав чотири поради Зеленському перед зустріччю з Путіним

Перша зустріч Зеленського і Путіна
9 грудня в Парижі має відбутися зустріч у так званому «нормандському форматі» – лідери України, Росії, Німеччини і Франції спробують домовитися щодо припинення війни на Донбасі. Як заявили у Кремлі, планується також окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.
Президент Зеленський підтвердив, що 9 грудня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.
«Я хочу побачити людину і я хочу привезти з «нормандії» розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом», – сказав Зеленський в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
Порошенко дав Зеленському поради перед самітом у Парижі
П'ятий президент України Петро Порошенко дав чотири поради чинному голові держави Володимиру Зеленському перед «нормандським самітом» у Парижі 9 грудня. Експрезидент України написав про це у статті для видання «Українська правда». Порошенко радить:
- «повернутися до теми берлінської «дорожньої карти», що «забезпечить політико-дипломатичне врегулювання ситуації на Донбасі».
- повернути у порядок денний питання про миротворців під проводом ООН на Донбасі як «невід’ємний елемент мирного врегулювання».
- «не включати «газове питання» до загального порядку денного «нормандського саміту», щоб не дозволити Росії сформувати невигідний для України «пакет домовленостей».
- закликає не довіряти президентові Росії Володимиру Путіну й уникати зустрічі з ним віч-на-віч.
У Бахмуті помер волонтер Артем Мірошниченко, на якого напали тиждень тому
У Бахмуті на Донеччині помер волонтер Артем Мірошниченко, на якого 29 листопада скоїли напад. Про це повідомив брат загиблого Сергій Мірошниченко. За його словами, Артем помер 5 грудня.
«Лікарі і слідчі нам нічого про це не сказали. Якщо я б сьогодні не звернувся до прокуратури, мені б і досі нічого не сказали. Лікарі, слідчі мовчать», – зазначив брат загиблого.
Поліція встановила особи нападників. За даними слідства, їм 16 і 17 років, обидва місцеві жителі. Як зазначили в поліції, той, хто бив активіста, займався боксом і змішаними єдиноборствами, і він нібито просто вирішив відпрацювати свої навички. Однак, за словами Сергія Мірошниченка, трагедія сталася не випадково, а через проукраїнську позицію і громадську діяльність його брата.
Далі коротко:
- Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Венеційська комісія Ради Європи заявила, що закон про державну мову України не забезпечує балансу між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин.
- Ломаченка визнали найкращим боксером року за версією Всесвітньої боксерської організації.
«Попросили видалити згадки про попередню команду»: скандал у МОЗ
Генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров’я України Ірина Литовченко збирається до кінця року залишити відомство практично з усією своєю командою.
«Вчора вони перейшли межу, яку я для себе ставила», – написала Литовченко у фейсбуці. За її словами, 5 грудня потенційний державний секретар МОЗ Інна Солодка зателефонувала системним адміністраторам сайту та сказала, що у них є п’ять хвилин, щоб із сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду. Хронологія нового скандалу в МОЗ тут.
Російського блогера Жукова засудили умовно
У Росії Кунцевський районний суд Москви визнав винним у закликах до екстремізму студента Вищої школи економіки Єгора Жукова і засудив його до трьох років умовно. Жукову заборонили займатися адмініструванням сайту і вести блог на ютубі, а також позбавили права користуватися інтернетом протягом двох років. Утім, молодий чоловік заявив, що не припинятиме «публічної діяльності».
У Росії досі не вщухають обговорення його останнього слова в суді. Студент звинуватив керівництво Російської Федерації в руйнуванні головних засад християнської етики, на дотриманні яких Кремль весь час наголошує. Радіо Свобода переклало українською мовою його промову і подає повний текст виголошеного ним слова.
Скільки коштує вплив на вашу думку в соцмережі? (недорого)
Соціальні мережі – не лише інструмент спілкування, але й джерело інформації. І є чимало охочих цією інформацією маніпулювати. Для цих цілей навіть існує цілий ринок послуг. У відділі стратегічних комунікацій НАТО вирішили перевірити за допомогою власного експерименту: скільки це коштує, як працює та чи достатньо успішно самі соціальні мережі справляються з виявленням таких маніпуляцій. Читайте про це у матеріалі.
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