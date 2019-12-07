Радіо Свобода Daily: Порошенко дав чотири поради Зеленському перед зустріччю з Путіним

Перша зустріч Зеленського і Путіна

9 грудня в Парижі має відбутися зустріч у так званому «нормандському форматі» – лідери України, Росії, Німеччини і Франції спробують домовитися щодо припинення війни на Донбасі. Як заявили у Кремлі, планується також окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. ​

Президент Зеленський підтвердив, що 9 грудня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Я хочу побачити людину і я хочу привезти з «нормандії» розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом», – сказав Зеленський в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Порошенко дав Зеленському поради перед самітом у Парижі

П'ятий президент України Петро Порошенко дав чотири поради ​чинному голові держави Володимиру Зеленському перед «нормандським самітом» у Парижі 9 грудня. Експрезидент України написав про це у статті для видання «Українська правда». Порошенко радить:

«повернутися до теми берлінської «дорожньої карти», що «забезпечить політико-дипломатичне врегулювання ситуації на Донбасі».

повернути у порядок денний питання про миротворців під проводом ООН на Донбасі як «невід’ємний елемент мирного врегулювання».

«не включати «газове питання» до загального порядку денного «нормандського саміту», щоб не дозволити Росії сформувати невигідний для України «пакет домовленостей».

закликає не довіряти президентові Росії Володимиру Путіну й уникати зустрічі з ним віч-на-віч.

У Бахмуті помер волонтер Артем Мірошниченко, на якого напали тиждень тому

У Бахмуті на Донеччині помер волонтер Артем Мірошниченко, на якого 29 листопада скоїли напад. Про це повідомив брат загиблого Сергій Мірошниченко. За його словами, Артем помер 5 грудня.

«Лікарі і слідчі нам нічого про це не сказали. Якщо я б сьогодні не звернувся до прокуратури, мені б і досі нічого не сказали. Лікарі, слідчі мовчать», – зазначив брат загиблого.

Поліція встановила особи нападників. За даними слідства, їм 16 і 17 років, обидва місцеві жителі. Як зазначили в поліції, той, хто бив активіста, займався боксом і змішаними єдиноборствами, і він нібито просто вирішив відпрацювати свої навички. Однак, за словами Сергія Мірошниченка, трагедія сталася не випадково, а через проукраїнську позицію і громадську діяльність його брата.

Далі коротко:

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Венеційська комісія Ради Європи заявила, що закон про державну мову України не забезпечує балансу між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин.

Ломаченка визнали найкращим боксером року за версією Всесвітньої боксерської організації.

«Попросили видалити згадки про попередню команду»: скандал у МОЗ

Генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров’я України Ірина Литовченко збирається до кінця року залишити відомство практично з усією своєю командою.

«Вчора вони перейшли межу, яку я для себе ставила», – написала Литовченко у фейсбуці. За її словами, 5 грудня потенційний державний секретар МОЗ Інна Солодка зателефонувала системним адміністраторам сайту та сказала, що у них є п’ять хвилин, щоб із сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду. Хронологія нового скандалу в МОЗ тут.

Російського блогера Жукова засудили умовно

У Росії Кунцевський районний суд Москви визнав винним у закликах до екстремізму студента Вищої школи економіки Єгора Жукова і засудив його до трьох років умовно. Жукову заборонили займатися адмініструванням сайту і вести блог на ютубі, а також позбавили права користуватися інтернетом протягом двох років. Утім, молодий чоловік заявив, що не припинятиме «публічної діяльності».

У Росії досі не вщухають обговорення його останнього слова в суді. Студент звинуватив керівництво Російської Федерації в руйнуванні головних засад християнської етики, на дотриманні яких Кремль весь час наголошує. Радіо Свобода переклало українською мовою його промову і подає повний текст виголошеного ним слова.

Скільки коштує вплив на вашу думку в соцмережі? (недорого)

Соціальні мережі – не лише інструмент спілкування, але й джерело інформації. І є чимало охочих цією інформацією маніпулювати. Для цих цілей навіть існує цілий ринок послуг. У відділі стратегічних комунікацій НАТО вирішили перевірити за допомогою власного експерименту: скільки це коштує, як працює та чи достатньо успішно самі соціальні мережі справляються з виявленням таких маніпуляцій. Читайте про це у матеріалі.

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