Радіо Свобода Daily: До Росії по закордонному паспорту – нові правила від 1 березня 2020 року

Недоторканність. Що варто знати про ухвалений законопроєкт «Слуги народу»

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо скасування недоторканності депутатів. За словами ініціаторів документа із фракції влади, таким чином законодавство синхронізується із уже ухваленими змінами до Конституції, що мають запрацювати з 1 січня. Між тим, у трьох інших фракціях та серед експертів звучать думки про те, що нововведення не скасовують недоторканність, а навпаки – посилюють її. Інформацію, яку варто знати про ухвалений законопроєкт «Слуги народу», ми зібрали тут.

Із 1 березня українці їздитимуть у Росію по закордонному паспорту

Із 1 березня 2020 року перетин кордону з Росією здійснюватиметься при наявності закордонного паспорта, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ. При в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження. Це означає призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років», – повідомив Гончарук.

За його словами, це рішення дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю для українців, оскільки для перевірки даних особи інформація із закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.

Суд відпустив Пашинського під домашній арешт

Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт колишнього народного депутата https://youtu.be/cA0kvlFFF8o. Про це повідомили у пресслужбі суду. Його також зобов’язали до 3 лютого 2020 року не спілкуватися з постраждалими та свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

«Я розумію, що мені доведеться, щоб очистити своє ім’я, щоб перемогти цю неправду, мені доведеться ще пройти важкий довгий шлях, але я його пройду», – прокоментував Пашинський.

ДБР повідомило про підозру колишньому народному депутатові через стрілянину, що сталася 31 грудня 2016 року, внаслідок якої інший учасник конфлікту В’ячеслав Хімікус був поранений в ногу.

Далі кортко:

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує до кінця 2020 року дію закону про «особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

На святкуванні 55-річного ювілею ексгенпрокурора Юрія Луценка відгуляли його колишні підлеглі з прокуратури та низка політичних діячів, в тому числі фігуранти кримінальних проваджень та герої антикорупційних журналістських розслідувань. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми».

Нічим не виправданим актом насильства назвав побиття журналістів під час акцій протесту голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, коментуючи напад силовиків на фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка під час акцій протесту в Києві 17 грудня.

Цемах подав позов до ЄСПЛ проти України і Нідерландів

Володимир Цемах, фігурант справи про збиття малайзійського «Боїнга» на Донбасі у 2014 році, подав скаргу до Європейського суду з прав людини проти України і Нідерландів, повідомив російському державному агентству новин ТАСС адвокат Цемаха Анатолій Кучерена.

Цемах звинувачує співробітників правоохоронних органів цих країн у незаконному викраденні й утриманні в СІЗО в Києві, а також в застосуванні до нього в камері психотропних препаратів, сказав адвокат.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму

На засіданні Генеральної асамблеї ООН ухвалили резолюцію про захист прав людини в окупованому Росією Криму. Документ, зокрема, закликає припинити переслідування активістів на півострові, звільнити всіх незаконно затриманих громадян України. Також резолюція засуджує практику призову кримчан у російську армію.

«За» проголосувало 65 країн, проти – 23, утрималися – 83. Місія України в ООН оприлюднила список країн, які голосували проти: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Гвінея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела і Зімбабве.

Температура у Києві б’є рекорд

Останніми днями в Україні незвично тепло. А температура повітря 17 грудня у Києві й взагалі оновила рекорд 82-річної давності, повідомили в геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Там зазначили, що температура і 18 грудня, вочевидь, також стане рекордною.

Гривня, здається, теж наближається до нового рекорду

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні щодо долара США. Як інформує Finance.ua, вдень 18 грудня торги відбувалися на рівні 23 гривні 39,5-41 копійка за долар. Це відбувається на тлі зусиль Національного банку України уповільнити процес посилення гривні, зауважують аналітики.

Як зазначають експерти, зараз на ринку фактично немає чинників, які б грали проти гривні. Натомість на користь національної валюти – відмінні результати аукціону з розміщення ОВДП, що відбувся 17 грудня (було продано облігацій на суму 11,412 мільярда гривень), розпал бюджетних платежів у компаній, поведінка готівкового ринку і сезон купівлі новорічних подарунків у населення.

Сподіваємось, ви отримали бажані подарунки від Святого Миколая!

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