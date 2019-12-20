Радіо Свобода Daily: Палата представників таки оголосила імпічмент Трампу

Імпічмент Трампа: хто від цього постраждає та що буде далі

Кілька місяців світ спостерігає за процедурою імпічменту щодо американського президента Дональда Трампа. Палата представників таки оголосила цей імпічмент. Результати голосування такі: 230 голосів проти 197 «за те, що Дональд Трамп «зловживав владою» і 229 голосів проти 198 «за» те, що Трамп перешкоджав Конгресу США. Але із процедурою імпічменту не все не так просто.​

Це все через Україну? Чи проголосують тепер за імпічмент у Сенаті? Як це вплине на імідж Трампа? Ми підготували короткий пояснювальник, де стисло дали відповіді на найбільш поширені запитання.

Що у Раді?

Тим часом українські народні депутати 19 грудня мали досить насичений день. Про це коротко:

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про забезпечення персонального голосування народними депутатами України. Рішення підтримав 261 народний депутат.​ «Кнопкодавство» каратиметься штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (орієнтовно від 51 до 85 тисяч гривень)

Депутати відтермінували штрафи для власників автомобілів на єврономерах до 31 грудня 2019 року.

Ухвалила також в цілому Виборчий кодекс, врахувавши пропозиції президента України Володимира Зеленського. Оновлений документ підтримали 330 депутатів, які представляють усі фракції парламенту.

Рада підтримала законопроєкт, який передбачає створення Єдиного реєстру педофілів. За проголосували 325 народних депутатів. Згідно з документом, до реєстру «вноситимуться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місце проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено, виду кримінального покарання, який до нього був застосований, інформацію про фактично відбуте ним покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду».

Депутати продовжили угоду з Нідерландами про співпрацю в рамках розслідування катастрофи малайзійського «Боїнгу» на Донбасі в 2014 році.

«Конституція Зеленського»: що буде з Донбасом?

Без переліку областей, особливого статусу Севастополя і згадки про особливий статус ОРДЛО. Президент Володимир Зеленський запропонував свої зміни до Конституції України у сфері децентралізації – відразу після «нормандського саміту» і напередодні першої зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Але, попри те, що ОРДЛО в законопроєкті не згадані, статус для них передбачається – як «кіт Шредінгера», який одночасно і є, і якого нема. Що дасть Конституція від Зеленського Донбасу, зокрема окупованим територіям?

Про це в етері Радіо Донбас.Реалії говорили директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко та експерт-міжнародник Андрій Каракуц.

Лутковська: шанси на обмін утримуваними особами в 2019 році ще є

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі Валерія Лутковська вважає, що все ще можливий обмін утримуваними особами до кінця 2019 року, як про це домовилися в Парижі 9 грудня учасники «нормандського саміту».​

«У нас є ще можливість навіть протягом цього року зустрітись у рамках відеоконференції. У рамках цієї можливості ми дошліфуємо всі ті технічні проблеми, які виникли вчора. Я бачила коментарі, я бачила різні інсинуації з цього приводу, я можу єдине сказати, що в даному випадку це були певні технічні нюанси, які ми сподіваємося вирішити найближчим часом», – сказала Лутковська на брифінгу в Офісі президента України 19 грудня.

Переговори про обмін полоненими в рамках Тристоронньої контактної групи тривають, 20 грудня сторони спробують провести скайп-конференцію, повідомив раніше 19 грудня представник України в ТКГ Леонід Кучма.

Стрілянина в Москві: один працівник ФСБ загинув, двоє – тяжко поранені

Співробітник Федеральної служби безпеки Росії був убитий під час стрілянини біля будівлі ФСБ на Луб’янці в центрі Москви ввечері 19 грудня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані пресслужби ФСБ.

За повідомленням, нападник, який відкрив вогонь, за попередніми даними, з автомату Калашникова, діяв сам, він «нейтралізований». Раніше ЗМІ писали про кількох нападників.

За даними Міністерства охорони здоров’я Росії, ще двоє співробітників ФСБ перебувають у «вкрай тяжкому стані», одного з них – поранено в голову, а всього постраждали п’ятеро людей.

«Донбасс порожняк не гонит»: Путін відповів на запитання українського журналіста

Президент Росії Володимир Путін відповів на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка про очікувану зустріч у «нормандському форматі» в квітні, розформування «окупаційних адміністрацій» в ОРДЛО, повернення під контроль уряду України ділянки українсько-російського кордону на Донбасі, виведення іноземних військ та газ.​

Релігієзнавець про доброго святого Миколая, злого діда Мороза та перемогу Миколая над Морозом

У ці дні світом мандрує рум’яний, білобородий дідуган із веселими промінчиками в очах, у червоному зимовому вбранні та великим мішком із подарунками в руках – це святий Миколай, один із символів Різдвяних свят. На нього, а точніше на його подарунки чекають усі слухняні дітлахи (як і їхні батьки, але у цьому вони навряд чи зізнаються). А прообразом Миколая є справжня особа – архієпископ Мирлікійський Миколай.

Він прославився щедрістю, підтримкою бідного люду, а також актами творення див (як за життя, так і по смерті). Але нині, окрім науковців, навряд чи хтось згадає про душпастирські подвиги Миколая Мирлікійського – для наших сучасників святий Миколай є персонажем, який напередодні Різдва приносить подарунки.

Про трансформацію образу святого Миколая у минулому столітті та його доброчинні справи у наш час Радіо Свобода розповідає кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України Ольга Недавня.

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