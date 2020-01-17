Радіо Свобода Daily: Міноборони пояснило суть указу Зеленського про призов із 18 років

Зеленський підписав указ про призов до армії не з 20, а з 18 років

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає у 2020 році призов до армії чоловіків віком від 18 до 27 років.

Пізніше міністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив, що під час призову в 2020 році повістки отримають, як і раніше, молоді люди від 20 років, а ті українці, кому виповнилося 18 і 19 років – за їхнім власним бажанням. Призови мають відбутися y квітні-червні та жовтні-грудні.

«Ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде», – наголосив керівник оборонного відомства.

Гончарук відповів на витік компромату

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося». «Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки», – сказав Гончарук, але не уточнив, кого саме має на увазі серед опонентів.

Голова уряду назвав позитивом те, що зміцнився обмінний курс та зросли до семирічного максимуму міжнародні резерви України, які нині становлять 25 мільярдів доларів, інфляція знизилася до 4,1%. «Якщо це не гарні новини для країни, то я повний профан в економіці», – додав Гончарук.

Далі коротко:

Президент Зеленський відкликав власний законопроєкт про децентралізацію вирішив відправити документ на доопрацювання.

МВС заявляє, що «взяло до відома» матеріали, опубліковані слідчими Палати представників Конгресу США, в яких йдеться про можливе стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович в Україні і почало розслідування цієї справи.

Президент Росії Володимир Путін призначив на посаду прем’єр-міністра Михайла Мішустіна. В Україні його вже внесли в базу «Миротворець» за незаконне відвідування окупованого Криму.

Як фірми з оточення Авакова, попри порушення, отримали родовища золота й танталу

Поклади золота й танталу на Кіровоградщині відкрили ще за радянських часів, та протягом кількох останніх десятиліть вони лишалися занедбаними й закинутими – аж донедавна. Допоки у вересні 2019-го дві компанії не отримали від Держгеонадр спецдозвіл на їхню розробку – попри незгоду тамтешньої облради. Більше того, ці фірми, як з’ясували учасники проєкту «Схеми в регіонах», отримали право на видобуток коштовних руд із порушенням процедури подачі документів. А співзасновники двох компаній вивели журналістів на оточення одного з найвпливовіших українських міністрів, якому вдалося зберегти посаду і після перемоги Зеленського – Арсена Авакова. Більше – у розслідуванні Максима Савчука.

Кінець епохи бідності: що не так із зарплатами українських урядовців та менеджерів?

Підвищити не можна залишити як є. Де поставити кому, якщо йдеться про зарплати українських міністрів? Протягом останнього тижня українці про це гучно сперечаються в он-лайн і в оф-лай.

Одні кажуть, що висока зарплата міністра – це надійний запобіжник від корупції, мовляв не може людина, котра дотична до багатомільйонних контрактів, отримувати кілька тисяч гривень. Інші вказують на українську «мінімалку», мовляв міністри мають відчути на власній шкурі те, що відчувають мільйони українців, котрі отримують ті самі кілька тисяч гривень. Від 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні, але після відрахування всіх податків залишається 3082 гривні. Тоді як місячний дохід українського міністра або його заступника може сягати до 300 тисяч гривень і навіть більше. Радіо Свобода спробувало розібратися в цьому питанні.

Новий закон про середню освіту: головні новації

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон «Про повну загальну середню освіту». Його підтримали 327 депутатів. МОН анонсували низку новацій, які тепер набудуть чинності: більше автономії вчителям і можливостей для створення індивідуальних програм навчання школярів. Водночас, в уряді вважають, зокрема, що новий закон дозволить налагодити стосунки з Угорщиною, яка на знак протесту проти раніше ухваленого українського закону «Про освіту» заблокувала засідання комісії Україна-НАТО. Радіо Свобода відібрало кілька основних новацій, на які варто звернути увагу.

«Кіборги» Донецького аеропорту. Цитати

До дня пам’яті загиблих оборонців Донецького аеропорту, до п’ятої річниці останнього трагічного етапу оборонної епопеї ДАПу Радіо Свобода зібрало цитати «кіборгів». Це фрази, які стали заголовками розповідей учасників боїв за Донецький аеропорт, зібраних у 2015 році і опублікованих у документальній книзі «АД 242». Із прямої мови «кіборгів» у книжці складено хронологію оборони ДАПУ. Ось декілька з них:

«Боєць запитав, чи правда, що в пеклі такий самий сапах, як в аеропорту»

«Це, мабуть, найтяжче, що може бути, – коли помирає твій друг»

«Усі були рівні – кожен вартий, не більше не менше, свого життя».

Не забувайте дякувати Героям!

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