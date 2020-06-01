Радіо Свобода Daily: Зеленський літав в Оман за рахунок дружини – пресслужба президента

«Батут працює». Ілон Маск відповів на заяву глави «Роскосмоса»

Розпочнемо з історичної події, увага до якої була прикута цими вихідними. Це запуск ракети Falcon 9 із космічним кораблем Crew Dragon приватної американської кампанії SpaceX та двома астронавтами на його борту.

Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал, Флорида, 30 травня. Перший ступінь ракети успішно повернувся назад – його посадили на плавучу платформу «Of course I still love You» («Звичайно, я все ще люблю тебе») в Атлантичному океані. А вже через 19 годин космічний корабель Crew Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

На пресконференції після запуску директора НАСА Джеймса Брайденстайна та Ілона Маска запитали, чи отримали вони якесь повідомлення від колег із Росії.

Після цього Маск сказав: «Батут працює» – і розсміявся, як і глава НАСА. Маск додав: «Це внутрішній жарт». Йшлося про заяву глави «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, яку той зробив у 2014 році, після введення США санкцій проти Росії за анексію Криму. Тоді Рогозін написав у твітері, що Росія у відповідь може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС, а для потрапляння на станцію порадив їм скористатися батутом.

Доходи Зеленського

Ну а тепер до подій в Україні та доходів українського президента, адже Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік. Згідно з декларацією, доходи Зеленського і членів його родини у 2019 році склали понад 28,6 мільйона гривень.

Як вказують у пресслужбі президента, у звітному періоді зафіксоване зростання заробітної плати дружини і зменшення зарплати і доходів від підприємницької діяльності Володимира Зеленського. У пресслужбі наголосили, що Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані в Росії, а також позбувся корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited і Aldorante Limited.

Крім того, Володимир Зеленський витратив у 2019 році 11 мільйонів 500 тисяч гривень як внесок до виборчого фонду кандидата в президенти України. На оплату консультативних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 тисяч 875 гривень.

«Поїздка Володимира Зеленського до Султанату Оман оплачувалася коштом дружини президента Олени Зеленської. Згідно із законодавством, видатки та правочини членів родини не декларуються», – йдеться в повідомленні.

Також родина Зеленських отримала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії.

Далі стисло, про не менш важливе.

Народний депутат Олександр Ткаченко оголосив про наміри взяти участь у праймеріз «Слуги народу» під час виборів мера Києва.

У Запоріжжі та Дніпрі відкрили платні камери в слідчому ізоляторі. Запоріжжя: доба – 570 гривень, Дніпро – 880 гривень.

Суд у Броварах Київської області обрав як запобіжний захід утримання під вартою без права застави вже шістьом підозрюваним в участі в стрілянині в цьому місті

Голова Служби безпеки України Іван Баканов не задекларував іспанську фірму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, в якій він і досі обіймає керівну посаду («administrador único») всупереч українському антикорупційному законодавству.

Віктор Ляшко: про вихід з карантину, другу хвилю COVID-19, скандал з конкурсом НСЗУ і мерські амбіції

Далі пропонуємо вам цікаву розмову, що відбулась в рамках запису програми «Суботнє інтерв’ю». Зараз прізвище Ляшко більше асоціюється не з вилами, а з головним державним санітарним лікарем. На цю посаду заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко був призначений наприкінці лютого. Саме він ініціював обмежувальні заходи і з початком карантину став чи не найзатребуванішим гостем теле- та радіоефірів. Якийсь час саме головний державний санітарний лікар проводив щоденні онлайнбрифінги. При запитанні, чому тепер ці брифінги проводить міністр, Ляшко ніяковіє. День головного державного санітарного лікаря в період пандемії розписаний по хвилинах, на початках спав по чотири години, каже, що зараз трохи більше.

В інтерв’ю Радіо Свобода Віктор Ляшко розповів про підготовку до другої хвилі COVID-19, про розробки вакцини, «фуфломіцини». Говорили і про причини несприйняття нинішньою владою напрацювань команди Супрун і про скандал в НСЗУ. А ще… про перспективи участі Віктора Ляшка у виборах київського мера.

Покарання в Україні за «фейки» про коронавірус

Від початку карантину українські суди розглянули десятки протоколів, складених за «поширення неправдивої інформації про COVID-19». Як підрахували медіаексперти, тільки в небагатьох випадках дійшло до реальних штрафів. У більшості ж проваджень справи були закриті через відсутність правопорушення або повернуті поліції на доопрацювання. Один з останніх резонансних випадків – у Дніпрі. Там суд закрив справу проти музейниці та науковиці, якій інкримінували «поширення фейку» про карантин.

Земля в Криму: взяти «аусвайс» і зберегти власність?

Хто з VIP-персон української політики готовий попрощатися зі своїми земельними ділянками в окупованому Криму на користь Росії? Леонід Кравчук, Нестор Шуфрич, Мустафа Джемілєв, Людмила Денісова поспілкувалися з Крим.Реалії на цю тему. А ось Леонід Кучма, Віктор Пінчук, Володимир Зеленський, Віктор Медведчук та Ігор Коломойський не відповіли на запити Крим.Реалії. Але менше, ніж за рік це питання зачепить багатьох українців – Росія почне відбирати земельні ділянки в Криму, що підпадають під указ Володимира Путіна про «прикордонні території Росії». І під цю конфіскацію потраплять не тільки звичайні громадяни, але й VIP-персони. Ось, наприклад, Віктор Медведчук задекларував три земельні ділянки в анексованому Криму, а ще – 60 мільйонів гривень прибутку й елітний автопарк. А хто ще має власність на півострові, і як українці планують захищати свої ділянки, розбирались Крим.Реалії.

На море під час пандемії

Ну і як без мрій про відпочинок. Куди поїхати відпочивати влітку? Яка ситуація на півдні України? Як уникнути натовпів людей? Кореспондент Радіо Свобода відправився у подорож до Чорного моря, щоб дізнатися, чи готуються в курортних містечках приймати туристів.

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