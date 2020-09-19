«Вівці проти газонокосарок». У Чехії тварини допомагають містам стати чистішими

Прага – Вівці гуляють та пасуться просто посеред міста. Їх не виганяють, а навіть «приплачують» їм за таке «свавілля»​. В чеській столиці вже кілька років існує проєкт, у рамках якого до благоустрою лісопаркових зон, замість людей і техніки, залучають фермерських тварин. Простіше кажучи,​ бур’ян там з’їдають, а не викошують, і тим більше не палять. Ще й для землі корисно, кажуть екологи. Як вівці та кози допомагають місту позбавитись від бур’яну, на власні очі бачили кореспонденти Радіо Свобода.

Природна зона із бур’яном по коліна – так, у Європі таке теж буває. Однак прибирати ці, а заодно і подібні місця у центральних частинах міста, тут вирішили не спеціальними бригадами чи технікою, а за допомоги свійських тварин.

Із фермером Антоніном Земаном Радіо Свобода зустрічається на околицях Праги. Ці зони чоловік залишив для своєї пастви наостанок. 70 голів овець та кіз мирно поїдають траву та слухають команди пастуха. Допомагає йому в цьому спеціально навчений пес.

«У 2008 році до мене звернулися з празького муніципалітету із пропозицією опрацьовувати природні лісопарки за допомогою худоби. У Празі є близько 70 подібних локацій, які потрібно прибрати від бур’яну. На кожному такому місці ми затримуємось від одного до трьох тижнів», – розповів Радіо Свобода Антонін Земан.

Перше, що робить фермер, приїжджаючи на нове місце – розставляє електризовану огорожу та запускає туди тварин. Каже, це необхідно для того, аби худоба не втекла. Окрім того, вона її захищає від можливого нападу з боку невихованих псів.

«Найбільша проблема – це люди, які тут вигулюють своїх невихованих собак. Пси можуть забігти до загону, покусати наших тварин або налякати їх так, що вівця може сама собі нашкодити. З іншого боку, до нас часто навідуються дитячі групи зі шкіл з екопрограмами. Школярам пояснюють, чому такі ініціативи важливі», – зазначає фермер.

Робота ця, звичайно, не безкоштовна. За один день роботи фермер отримує від 1500 до 2000 чеських крон (приблизно 2500 гривень). Щоправда, такі розцінки були затверджені ще 12 років тому і дотепер не змінювалися. З одного боку, каже фермер, це непогано, адже мало хто за такі гроші погодиться на таку роботу. З іншого ж – цих грошей замало.

«Я люблю цю роботу. Гроші тут не головне, оскільки їх не так вже й багато платять. Я працюю з вівцями від своїх 18 років, і це справа мого життя. Плюс – я допомагаю місту, що мене теж дуже тішить», – розповідає Антонін Земан.

Для міста ж «живі газонокосарки» економлять щороку чималу суму.

«Щороку мерія витрачає близько 1 мільйона крон на цю ініціативу. Це однозначно менше у порівнянні із використанням техніки чи людей для прибирання цього бур’яну. Ну і безумовно, це більш екологічніше», – розповів Радіо Свобода прессекретар магістрату Праги Віт Хофман.

Ще кілька днів і Антонін Земан разом зі своїми вівцями переїде на іншу локацію. Сезон же для фермера та його тварин закінчиться вже у жовтні, коли вівці та кози підуть у зимову відпустку. Новий сезон для фермера та його тварин розпочнеться вже у квітні наступного року.