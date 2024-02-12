На фронті впродовж доби відбулося 63 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 12 лютого на фронті відбулося 63 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найбільше атак було зафіксовано на Марʼїнському напрямку, йдеться у вечірньому зведенні.

«На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка», – вказано в повідомленні.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 14 атак у районі Авдіївки та ще чотири атаки в районах Тоненького, Невельського, а на Бахмутському напрямку – 6 атак у районах населених пунктів Богданівка, Андріївка та Кліщіївка.

«Загалом ворог завдав 5 ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура», – вказано у зведенні.

За цими ж даними, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили шість розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.