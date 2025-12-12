Анкара відреагувала на удар РФ, через який пошкоджено судно турецької компанії

Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на російський удар по порту Чорноморськ, Україна, в результаті якого було пошкоджено судно турецької компанії.

У заяві відомства зазначається, що удар «свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також безпеки та свободи судноплавства».

За попередніми повідомленнями, екіпаж та водії вантажівок на борту судна евакуювалися, жоден громадянин Туреччини в результаті нападу не постраждав.

Анкара ще раз наголосила на «важливості негайного припинення війни між Росією та Україною та нагадала про необхідність укладення домовленостей щодо запобігання ескалації в Чорному морі, включаючи напади, спрямовані на безпеку судноплавства та енергетичну та портову інфраструктуру обох сторін».

