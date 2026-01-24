В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів між Україною, та Росією та США – медіа

У суботу, 24 січня, у Обʼєднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) розпочався другий день тристоронніх переговорів між представниками України, США та Росії, повідомляє «Суспільне».

Інших подробиць зустрічі наразі немає.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення повідомив, що на тристоронніх переговорах України, США й Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах сторони говорять про параметри закінчення війни, але щодо змісту розмов висновки поки що робити зарано.

«Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції – чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, і представник ГУР Скібіцький», – сказав Зеленський.

«По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося», – додав він.

Раніше Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі, які триватимуть два дні: 23 і 24 січня.

Видання Financial Times із посиланням на джерела написало, що Україна і США на тристоронній зустрічі в ОАЕ запропонують Росії припинити удари по енергетиці в обмін на припинення атак на НПЗ й танкери «тіньового флоту». Офіційно про це не повідомляли.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що 22 січня на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».



Пізніше у Кремлі відмовилися уточнювати, що мається на увазі під «формулою Анкориджа», але заявили, що Москва наполягає на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.