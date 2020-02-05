Чи можуть військові критикувати Зеленського?

За критику і образи президента Володимира Зеленського військовослужбовець отримав сувору догану – статут вимагає поважного ставлення до командирів, в тому числі верховного головнокомандувача. Сам військовий каже, що таким чином командири порушили його право на свободу слова, і обіцяє оскаржувати догану в суді. Для експертів ця ситуація – наслідок політизації української армії і свідоцтво того, що реформи йдуть вкрай повільно.

Чи може військовослужбовець відкрито критикувати президента, який також є верховним головнокомандувачем? Майор Роман Ковальов із відділу інформаційної протидії оперативного управління штабу командування Сухопутних військ вважає це можливим і прийнятним.

Права військовослужбовця гарантовані документами про співробітництво України з НАТО і Конституцією України

30 січня майор отримав сувору догану за пост у фейсбуці, де він критикував президента Володимира Зеленського. За Конституцією, Зеленський також є верховним головнокомандувачем, і командування Сухопутних військ побачило в пості порушення статті 49 закону «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» і статті 4 закону «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України».

«В мене немає до вас жодних емоцій, крім огидності й презирства: ви захотіли керувати країною в такий критичний час і провалилися <…> Я вважаю вас бездарним керівником. Вже зрозуміло, що у вас нічого не вийшло. І не могло вийти. <…> Зеленський, іди у відставку, не тягни за собою ще й країну. Зупинись», – такі, в тому числі, слова є у запису Ковальова від 14 січня 2020 року. У соціальних мережах Ковальов часто критикує президента Володимира Зеленського – зокрема, називає його неефективним політиком і засуджує спроби команди президента взяти під контроль інформаційний простір.

«Права військовослужбовця гарантовані міжнародними договорами, в тому числі документами про співробітництво України з НАТО, гарантовані Конституцією України. В тому числі право на свободу слова. Коли військовослужбовець підписує контракт, там говориться про те, що громадянин вивчив всю нормативно-правову базу Україну і погоджується із нею. Я не бачив в цій базі ніякої заборони військовослужбовцям писати про верховного головнокомандувача, ба більше президента. А Міністерство оборони, в свою чергу, гарантує мені дотримання моїх прав і свобод», – каже Ковальов Радіо Свобода.

Дисциплінарне покарання – це скорочення премії й уповільнення кар’єрного росту. Сам майор обіцяє оскаржувати догану в суді – на його думку, критикувати президента чи вимагати його відставки контракт військовослужбовця не забороняє. Якщо буде пряма заборона, критикувати не буду, пояснює Ковальов.

У коментарі телеканалові «2+2» прессекретар командування Сухопутних військ Іван Ареф’єв пояснив позицію командування: «Він зробив образливий пост-звернення щодо президента. Якщо він хоче займатися політичною діяльністю, він повинен залишити Збройні сили України і коментувати все, що завгодно».

Командування, зокрема, вважає, що Ковальов порушив такі вимоги статуту:

«військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому»;

«військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця: додержуватися Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги статутів Збройних Сил України, <…> додержуватися визначених статутами Збройних Сил України правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство; виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися військового етикету; поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків».

У Сухопутних військах слідкують за соцмережами військових

Ковальов ніяк не позначав себе як військовослужбовець у соціальних мережах і видалив пост уже через кілька годин після написання. Але текст встигли побачити колеги з Сухопутних військ – донесення командуванню написав старший сержант, черговий групи моніторингу командування Сухопутних військ. Його прізвище не відоме, але посада говорить про те, що всередині Збройних сил, імовірно, працює група моніторингу соціальних мереж офіцерів. Чи дійсно вона існує, Ковальов не говорить через можливу секретність такої інформації.

Сам майор із Севастополя – до 2004 року служив у Збройних силах України, потім пішов у відставку, а навесні 2014 року поїхав воювати на Донбас. Він починав з добровольчого батальйону «Україна», потім служив в інших добровольчих підрозділах, а в 2017 році повернувся на кадрову військову службу. Через рік звільнився, а в травні 2019-го знову пішов служити.

Пост про Зеленського є не образою, впевнений Ковальов, а лише поєднанням оціночних суджень і припущень. У соціальних мережах почали закидати, що раніше він підтримував Зеленського, але майор впевнений: у нього є моральне право на критику і чинного президента, і інших представників влади.

«Після 2014 року в мене одна мета – повернути рідне місто Севастополь. Я не хочу, щоб влада відпочивала, щоб вона не поспішала із реформами. Я добровільно залишив рідне місто, втратив родину, зробив це свідомо. Про Крим сьогодні навіть не згадують, і тому мене не турбує політкоректність, я хочу, щоб влада повернула мені мою батьківщину», – наполягає він.

Такі висловлювання можуть бути наслідком розчарування в системі – експерт

В армії Великої Британії такий пост військовослужбовця точно не залишився б без негативної реакції керівництва, каже Радіо Свобода підполковник британської армії у відставці і військовий експерт Глен Грант. Зараз він співпрацює із «Українським інститутом майбутнього», до цього консультував Міністерство оборони в рамках міжнародного співробітництва, брав участь у проєктах реформування Збройних сил. Проте, на думку експерта, порівнювати дві армійські системи невірно: якщо в британській армії система налаштована на виправлення помилок, то в українській – досягти змін вкрай важко.

«Якщо хтось хоче змінити систему, він швидко розчарується. В армії є тільки контроль, страх, інспекції й покарання. Людина не буде писати в фейсбуці, якщо буде знати, що є інші ефективні шляхи вирішити проблему. І, звісно, незрозуміло, за що отримують зарплатню ті сержанти, які моніторять соціальні мережі військовослужбовців», – стверджує Грант. На його думку, українського військовослужбовця могла розчарувати не стільки поведінка президента, скільки безініціативність своїх командирів. Ба більше, Ковальов був добровольцем і йшов в армію, сподіваючись на реформи.

Командування британської армії могло б вимагати публічних вибачень за такий текст, а автора визнати таким, кому «не вистачає здібностей до судження». Проте і шляхів боротися за свої права у британських військовослужбовців більше, стверджує Грант. Кілька років тому він писав критичний лист Петрові Порошенку про те, які реформи необхідно реалізувати в українській армії. Офіційної відповіді експерт тоді не отримав і опублікував лист у ЗМІ.

Українська армія заполітизована на рівні керівництва – експерт

Військовий експерт Ігор Козій вважає, що покарання Ковальова – це пошук цапа-відбувайла і наслідок політизації армії. Багато міністрів оборони і командувачів були членами політичних партій, а чинні військові часто починають займатися політикою під час служби.

Через політизацію армії і трапляються такі випадки, як пост майора. Його покарання – це пошук цапа-відбувайла

«Колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко – колишній член Партії регіонів, екскомандувач ВМСУ і ексміністр оборони Ігор Тенюх був спочатку в «Народному русі», потім у «Свободі». Ще ексміністри оборони – Віталій Радецький був в СДПУ(о), а Олександр Кузьмук – у Партії регіонів. На партійному з’їзді Петра Порошенка сидів той же Муженко, від Блоку Петра Порошенка і пройшов у парламент тодішній командувач Десантно-штурмових військ Михайло Забродський», – нагадує історію політизації армії Козій.

Як громадянин Ковальов має право на висловлювання, але майор, людина у військовій формі, такого права вже не має, стверджує Козій. Проте якщо такого права немає у Ковальова, то цього не мають робити і інші військові, ба більше ті, хто обіймають набагато вищі посади.

Президент Володимир Зеленський поки не коментував інцидент із Ковальовим.