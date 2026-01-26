Майже викрадена в 15: історія української дівчини, яка пройшла російські «фільтраційні табори»

Лізі було 15 років, коли Росія вторглася в Україну й окупувала Маріуполь. Під час проходження «фільтрації» її ледь не розлучили з родиною. Зараз 19-річна Ліза приєдналася до українсько-канадської співачки Марічки в міжнародному турі, що стартував у Лондоні. Через музику дует розповідає історії українських дітей, депортованих або насильно переміщених до Росії. Про життя в окупованому Маріуполі та досвід «фільтраційних таборів» Ліза розповіла Радіо Свобода.

Родина Лізи мешкала в Маріуполі до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дівчина добре пам’ятає 24 лютого 2022 року – їй тоді було 15 років.

Я подумала – ось і все

«Я прокинулась від того, що вікна балкона просто вибило вибуховою хвилею. Я чую цей вибух, і мені було так страшно, мені було так лячно. Я подумала – ось і все», – розповіла Ліза в інтерв’ю Радіо Свобода.

До початку великої війни дівчина грала в музичному гурті, вперше закохалася. Однак після вторгнення російських військ життя Лізи, її родини й усього Маріуполя змінилося назавжди.

Люди буквально спали з ножем під подушкою, тому що ти ніколи не знаєш, хто відбере в тебе їжу

«Я бачила усю цю деградацію суспільства назад до якихось давніх часів. Почались голодні ігри за їжу, за воду. Люди буквально спали з ножем під подушкою, тому що ти ніколи не знаєш, хто відбере в тебе їжу, хто буде наступним, хто прийде і що з тобою зробить.

Я пам’ятаю дуже страшний момент, коли мені батько показував, як мені ховатися під ліжком, щоб мене не знайшли й не зґвалтували мародери. Це було дуже страшно», – розповідає Ліза.

Після майже місяця від початку вторгнення родина Лізи вирішує евакуюватися з Маріуполя до РФ, де вони мали родичів. На одному з перших «фільтраційних пунктів» дівчину ледь не розлучили з сім’єю.

«Біля пункту, де відбувалася евакуація, був великий паркан. Вони (військові РФ та контрольованого Росією збройного угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним) відкривали цей паркан і гнали та розпихували людей по автобусах, як скотину якусь. Мене занесло натовпом у бік, подалі від батьків. І в цей момент мене бере солдат і починає тягнути в автобус, де сидять лише діти без батьків. Я йому кажу: «Ні, почекайте! У мене там мама, в мене там тато!» – розповідає Ліза.

Лише крик та вмовляння матері врятували Лізу.

Мене бере солдат і починає тягнути в автобус, де сидять лише діти без батьків

«Я повертаю голову і бачу, як три солдата з автоматами тримають мою матір. А вона ридає й кричить: «Віддайте мою доньку!». А вони їй кричать: «Заткнись, сейчас мы тебя застрелим». Але потім вони мене відпустили до батьків».

Те, що відбувалося далі безпосередньо в одному з фільтраційних таборів, Ліза описує як «ставлення до біомаси».

«Перший пункт – це була школа. Нас поселили в спортивній залі. Нам дали купу зношеного одягу та картон і сказали: «Вибирайте, на чому спати, а що на себе вдягти». Води не було. Люди, які там були… це було так страшно. Чомусь там було дуже багато скривджених людей. Там були молоді люди без очей. Найстрашніше, що я бачила – це дуже літня жінка з деменцією, в якої не було ноги. Вона повзала по підлозі цього табору і намагалася вилізти у вікно. Вона кликала свою маму, вона хотіла додому дуже сильно», – продовжує Ліза.

Далі – ще декілька «фільтраційних таборів» і, зрештою, родина добирається до кордону з Росією, де вони проходять ще одну перевірку. Після майже двох місяців у РФ Ліза вмовляє батьків виїхати до Європи.

«Мені в 15 років довелося організувати свою втечу звідти. Тому що тут була перспектива отримати російську освіту, після якої всі дороги будуть перекриті. Кому я буду потім потрібна?!»

За допомогою волонтерів та хлопця Лізи родині дівчини вдається виїхати з Росії до Німеччини. Нині Ліза з батьками живе в Штутгарті та дистанційно навчається маркетингу в одному з київських університетів.

Під час однієї з подорожей до України Ліза познайомилася із канадсько-українською співачкою Марічкою , яка у своїх піснях розповідає про насильно депортованих до РФ українських дітей.

«Люди не знають, що таке війна. Це не просто дві сторони, які воюють одна з одною. Це одна сторона, яка прийшла в Україну і вчиняє всі ці жахливі злочини, включаючи викрадення тисяч українських дітей з окупованих територій», – розповіла Марічка в інтерв’ю Радіо Свобода.

Одна з її пісень, «Пам’ятай, я вірю в тебе», була натхненна фільмом «Список 31», який створив проєкт Радіо Свобода «Ти як?» про депортованих дітей у 2023 році.

Вона присвячена історії Євгена Межевого, якого після окупації Маріуполя російськими військами в 2022 році під час «фільтрації» розлучили з сином і двома дочками. Після того, як він зв'язався з ними, його син сказав йому, що їх усиновлять протягом п'яти днів, якщо він не приїде до Москви, щоб забрати їх.

«Це була одна з найсильніших історій», – сказала Марічка, додавши, що сподівається вперше зустрітися з ними під час візиту до країн Балтії, де вони зараз живуть, у квітні.

Як розповіла Радіо Свобода Ліза, для неї це шанс розповісти світу свою історію.

Ми готові все зробити, щоб це не повторилось з вашими дітьми

«Я хочу трошки змінити ставлення європейців про те, що нас треба врятувати і будь-яким чином треба звернути цю війну, що треба забути її, як страшний сон і віддати всі нашій території, аби лише це все закінчилось. Ні, ми готові боротися далі. Ми готові все зробити, щоб це не повторилось з вашими дітьми, щоб це не повторилося у Європі, щоб більше ніяка дитина не проходила мій досвід».

Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. Всього, за даними національного порталу «Діти війни», депортованими вважають майже 20 тисяч маленьких українців. Повернути українській стороні вдалося 1972 дитини.



У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.