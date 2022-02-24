Тонни харчів з Криму для «ЛДНР». А що їх там не вистачає?

Російська влада Криму приймає на півострові біженців із контрольованих проросійськими бойовиками регіонів Донецької та Луганської областей України. Тонни кримської гуманітарної допомоги та добровольців-волонтерів також відправляють до ОРДЛО. Хто і навіщо формує на півострові гуманітарні місії, розповідають Крим.Реалії.

Після початку інтенсивних обстрілів на лінії розмежування з ОРДЛО (17 лютого) влада Росії запропонувала жителям непідконтрольних Україні територій евакуюватися у російські регіони. Ця евакуація обернулася складним випробуванням для людей, які хотіли втекти від війни.

Десятки жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей України зараз намагаються облаштуватися в анексованому Росією Криму.

Для жителів ОРДЛО на півострові розгорнули десятки пунктів збору гуманітарної допомоги. Їх курують підконтрольні Росії місцева влада та представники російської партії влади «Единая Россия».

«Ніхто не має почуватися покинутим»

Першим кримським містом, де приймають біженців, стала Керч. За словами голови міського відділення російського «Червоного хреста» Любові Власенко, частина тих, хто приїхав, тимчасово зупинилися у родичів і друзів, незабаром їх доведеться розселити у приміщення для біженців.

Любов Власенко каже, що дзвінки від жителів «ЛДНР» їй надходять постійно: хтось перебуває в дорозі до Криму, хтось тільки планує виїжджати. Вона просить керчан допомогти біженцям розкладачками або надувними матрацами для сну.

Тим часом підконтрольна Росії місцева влада розгорнула у місті чотири пункти прийому гуманітарної допомоги для жителів ОРДЛО.

«Ніхто з біженців не має почуватися покинутим. Партійні структури «Единой России» у Криму, депутати, волонтерський центр партії вже розпочали збір гуманітарної допомоги», – заявляють у російській адміністрації Керчі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у місті вдалося зібрати майже три тонни «гуманітарки», яку вже відправили до «Л/ДНР» через російський Ростов-на-Дону.

Гуманітарну допомогу збирають й інших регіонах півострова.

«Люди у нас добрі, чуйні»

Допомагати біженцям із «Л/ДНР» закликає сімферопольців в.о. глави Російської адміністрації міста Максим Балахонов.

«Так сталося, що наші побратими з Донецька та Луганська опинилися у складній життєвій ситуації, змушені були покинути свої будинки, зараз перебувають на території Росії. Їм потрібна допомога. Прохання до всіх: не залишатися осторонь, не бути байдужими», – закликає він.

За словами Балахонова, у процесі організації збору гуманітарної допомоги беруть активну участь місцеві депутати, представники адміністрації та бізнесу.

Пункти збору гуманітарної допомоги розгорнуті на Центральному, Куйбишевському та Заліському ринках. У переліку необхідного – понад три десятки найменувань: від питної води і туалетного паперу до посуду й постільної білизни.

«Ми самі здивовані, як люди активно несуть допомогу. Люди у нас добрі, чуйні. Я вважаю, що це громадянський обов'язок кожної людини – надати посильну допомогу», – заявила адміністратор Куйбишевського ринку Лілія Зіядінова.

Ще один пункт збору «гуманітарки» розгорнуть в офісі кримських «єдиноросів». Партійцям вдалося зібрати близько 20 тонн речей, товарів першої необхідності та засобів гігієни, стверджує голова партійної організації, речник російського парламенту Криму Володимир Константинов.

«За лічені години ялтинці згуртувалися»

У російській адміністрації Ялти відзвітували, що відправили до Сімферополя перші машини з продуктами і предметами першої необхідності для мешканців «ЛДНР». Загалом у курортному місті вдалося зібрати близько чотирьох тонн «гуманітарки», повідомляють чиновники. Активну участь у її зборі брали вчителі та батьки учнів місцевих шкіл, студенти, небайдужі підприємці, депутати, йдеться у повідомленні адміністрації.

«За лічені години ялтинці згуртувалися та зібрали продукти харчування з тривалим терміном зберігання, воду, постільну білизну, дитяче харчування, канцтовари, гігієнічні засоби та багато іншого. Щиро дякую всім, хто відгукнувся та оперативно зібрав допомогу – серед найактивніших (як завжди) виявилися наші школи та дитячі садки – батьки і педагоги, малюки та школярі завжди найбільш чуйні, з великим добрим серцем», – зазначила глава адміністрації Ялти Яніна Павленко.

До збору гуманітарної допомоги в Ялті, судячи з фото, яке поширила Павленко, залучають учнів кадетських класів.

«Кримчани нажахані»

На тлі того, як влада України, країн Європи та Заходу засуджує політику Кремля щодо «ЛДНР», підконтрольна Росії кримська влада активно її підтримує, закликаючи кримчан «підтримати побратимів».

Координатор «інтеграційного комітету «Росія – Донбас», ексдепутат Держдуми Росії від Криму Андрій Козенко повідомляє, що в східні регіони України, що контролюються проросійськими бойовиками, відправили «передову групу добровольців з Криму» для допомоги та захисту місцевих жителів під керівництвом його самого та отамана «Чорноморського казачого війська» Антона Сироткіна.

Але не всі у Криму поділяють настрої влади та політиків. Для багатьох кримчан військова ескалація у східних регіонах України стала приводом для занепокоєння.

«Вечір та ніч з 21 на 22 лютого стали дуже неспокійними і хвилюючими для кримчан. Сама отримала масу дзвінків, той самий ажіотаж у кримському сегменті соцмереж. Люди розділилися у думках на тих, хто пригрівся на теплих місцях у російській владі, захоплено вітають рішення російського президента, а ось більша частина вже нажахані і не тільки через побоювання великої війни, а й тим, що вже почали злітати і без того високі ціни, різким падінням курсу долара, через острах, що їх позбавлять права відвідувати материкову Україну...» – пише автор Крим.Реалії Зарема Сеїтаблаєва.

Наскільки спокійно в Криму буде й біженцям із «Л/ДНР», наразі невідомо. Жителі Донецької та Луганської областей, які опинилися на півострові після початку українсько-російського воєнного конфлікту в 2014 році, згодом скаржилися, що їх у цьому регіоні не приймали на роботу, вимагали скласти іспит з російської мови та не надавали посвідки на проживання в Росії.