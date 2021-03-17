У Грузії масово вакцинують препаратом, який під розслідуванням у декількох країнах

Звіад Мчедлішвілі

У Грузії 15 березня почали масово робити щеплення від коронавірусу – препаратом британсько-шведської компанії AstraZеneca, виробленим за ліцензією в Південній Кореї. Щонайменше два десятки країн поки що тимчасово зупинили щеплення цією вакциною. Серед цих держав – Данія, Норвегія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Естонія, Латвія, Австрія, Литва, Люксембург, Болгарія, Румунія, Ірландія, Словенія, Кіпр, Таїланд, Індонезія. Там проводять додаткові дослідження через утворення тромбів у кількох пацієнтів після щеплення. Окремо розслідування на цю тему веде Європейська агенція лікарських засобів (EMA).

Однак, як повідомляє кореспондент телеканалу «Настоящее время» , створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», у Тбілісі вирішили, що розслідування – не привід для зупинки кампанії вакцинування. Перша партія вакцин від AstraZeneca надійшла до Грузії минулої суботи: це 43 300 доз. Першими щеплення за планом зроблять грузинські медики, а загальна вакцинація, за розрахунками влади, почнеться у другій половині літа.

73-річна лікарка-бактеріолог Тамар Гіоргадзе прищепилася в Тбілісі однією з перших. Жінка каже, що зважилася на це, оскільки потрапляє відразу до двох груп ризику: вікової і професійної. Гіоргадзе працює головною фахівчинею в лабораторії особливо небезпечних інфекцій при Національному центрі з контролю над захворюваннями. Через два тижні вона отримає ще одну дозу препарату, і повний курс вакцинації буде завершений. Ускладнень вона не боїться.

«Все одно нам доведеться ще якийсь час пожити разом із COVID-19. Тому нам краще бути щепленими і відтак – захищеними, – каже Гіоргадзе. – Так ми зможемо жити і працювати спокійніше».

Можливість зробити щеплення першими отримали співробітники грузинських медичних установ, які безпосередньо працюють із пацієнтами, що заразилися коронавірусом, – за умови, що вони самі не хворіли COVID-19 протягом останніх 120 днів. Таких приблизно 54 тисячі осіб. Щоб зробити щеплення, заявник повинен зареєструватися на спеціальному сайті, обрати місто, клініку і час щеплення. Тільки за першу добу реєстрацію пройшли близько 2 500 медиків.

Вакцинація має добровільний характер. Але заступник голови Центру з контролю над захворюваннями Паата Імнадзе вже закликав колег не зволікати і не боятися вакцини. Сам він також зробив щеплення одним із перших.

«Хочу звернутися до всіх своїх колег, до всіх наших співгромадян: щоб якомога швидше повернутися до нормального життя, потрібно, щоб в країні прищепилося якомога більше людей, – наголошує Імнадзе. – У першу чергу це, звичайно ж, стосується моїх колег. Бачите, я прищепився і почуваю себе чудово».

Перші особи Грузії щеплюватися поки що не будуть. У МОЗ заявляють: це не через те, що виникли підозри, що використовувана в Грузії вакцина може призвести до утворення тромбів. А в першу чергу з логістичних причин: перша партія вакцин буде розподілена суворо між тими медиками, які перебувають у групі підвищеного ризику.

«У заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейської агенції лікарських засобів мовиться, що вакцинація [цим препаратом] не повинна припинятися і повинна бути продовжена, – наголошує керівник Центру з контролю над захворюваннями Грузії Аміран Гамкрелідзе. – Різними дослідженнями підтверджено, що ті ускладнення, про які йшлося в низці випадків, не перевищують допустимої кількості подібних ускладнень серед населення в цілому. Виходячи з цього, ми керуємося тими рекомендаціями, які дає Всесвітня організація охорони здоров’я».

Вакцини від AstraZeneca Грузія отримує в рамках міжнародної платформи Covax. Цей майданчик об’єднує 170 країн і забезпечує їм рівну доступність вакцин. Протягом року Грузія розраховує за допомогою Covax закупити в цілому 1 мільйон 400 тисяч доз. Цієї кількості достатньо, щоб вакцинувати приблизно 20% населення.

Препарати будуть надходити не тільки від AstraZeneca, але й від інших виробників. Наприкінці березня в Грузію також мають прибути вакцини від американської компанії Pfizer – 29 тисяч доз. А в квітні в країну надійде друга партія вакцин AstraZeneca: 86 400 доз. Також в країну готуються ввезти препарат від американської компанії Moderna. Крім того, Грузія веде переговори про закупівлю вакцин безпосередньо з виробниками з різних країн, у тому числі з китайською компанією Sinopharm і американської Johnson & Johnson. Очікується, що загальна вакцинація розпочнеться в Грузії у другій половині літа.