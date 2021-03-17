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17 березня 2021, Київ 22:47
Суспільство

У Грузії масово вакцинують препаратом, який під розслідуванням у декількох країнах

Перша партія вакцин від AstraZeneca надійшла до Грузії минулої суботи: це 43 300 доз. Першими щеплюють медпрацівників
Звіад Мчедлішвілі

У Грузії 15 березня почали масово робити щеплення від коронавірусу – препаратом британсько-шведської компанії AstraZеneca, виробленим за ліцензією в Південній Кореї. Щонайменше два десятки країн поки що тимчасово зупинили щеплення цією вакциною. Серед цих держав Данія, Норвегія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Естонія, Латвія, Австрія, Литва, Люксембург, Болгарія, Румунія, Ірландія, Словенія, Кіпр, Таїланд, Індонезія. Там проводять додаткові дослідження через утворення тромбів у кількох пацієнтів після щеплення. Окремо розслідування на цю тему веде Європейська агенція лікарських засобів (EMA).

Однак, як повідомляє кореспондент телеканалу «Настоящее время» , створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», у Тбілісі вирішили, що розслідування – не привід для зупинки кампанії вакцинування. Перша партія вакцин від AstraZeneca надійшла до Грузії минулої суботи: це 43 300 доз. Першими щеплення за планом зроблять грузинські медики, а загальна вакцинація, за розрахунками влади, почнеться у другій половині літа.

73-річна лікарка-бактеріолог Тамар Гіоргадзе прищепилася в Тбілісі однією з перших. Жінка каже, що зважилася на це, оскільки потрапляє відразу до двох груп ризику: вікової і професійної. Гіоргадзе працює головною фахівчинею в лабораторії особливо небезпечних інфекцій при Національному центрі з контролю над захворюваннями. Через два тижні вона отримає ще одну дозу препарату, і повний курс вакцинації буде завершений. Ускладнень вона не боїться.

«Все одно нам доведеться ще якийсь час пожити разом із COVID-19. Тому нам краще бути щепленими і відтак – захищеними, – каже Гіоргадзе. – Так ми зможемо жити і працювати спокійніше».

Можливість зробити щеплення першими отримали співробітники грузинських медичних установ, які безпосередньо працюють із пацієнтами, що заразилися коронавірусом, – за умови, що вони самі не хворіли COVID-19 протягом останніх 120 днів. Таких приблизно 54 тисячі осіб. Щоб зробити щеплення, заявник повинен зареєструватися на спеціальному сайті, обрати місто, клініку і час щеплення. Тільки за першу добу реєстрацію пройшли близько 2 500 медиків.

Вакцинація має добровільний характер. Але заступник голови Центру з контролю над захворюваннями Паата Імнадзе вже закликав колег не зволікати і не боятися вакцини. Сам він також зробив щеплення одним із перших.

«Хочу звернутися до всіх своїх колег, до всіх наших співгромадян: щоб якомога швидше повернутися до нормального життя, потрібно, щоб в країні прищепилося якомога більше людей, – наголошує Імнадзе. – У першу чергу це, звичайно ж, стосується моїх колег. Бачите, я прищепився і почуваю себе чудово».

Перші особи Грузії щеплюватися поки що не будуть. У МОЗ заявляють: це не через те, що виникли підозри, що використовувана в Грузії вакцина може призвести до утворення тромбів. А в першу чергу з логістичних причин: перша партія вакцин буде розподілена суворо між тими медиками, які перебувають у групі підвищеного ризику.

«У заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейської агенції лікарських засобів мовиться, що вакцинація [цим препаратом] не повинна припинятися і повинна бути продовжена, – наголошує керівник Центру з контролю над захворюваннями Грузії Аміран Гамкрелідзе. – Різними дослідженнями підтверджено, що ті ускладнення, про які йшлося в низці випадків, не перевищують допустимої кількості подібних ускладнень серед населення в цілому. Виходячи з цього, ми керуємося тими рекомендаціями, які дає Всесвітня організація охорони здоров’я».

Вакцини від AstraZeneca Грузія отримує в рамках міжнародної платформи Covax. Цей майданчик об’єднує 170 країн і забезпечує їм рівну доступність вакцин. Протягом року Грузія розраховує за допомогою Covax закупити в цілому 1 мільйон 400 тисяч доз. Цієї кількості достатньо, щоб вакцинувати приблизно 20% населення.

Препарати будуть надходити не тільки від AstraZeneca, але й від інших виробників. Наприкінці березня в Грузію також мають прибути вакцини від американської компанії Pfizer – 29 тисяч доз. А в квітні в країну надійде друга партія вакцин AstraZeneca: 86 400 доз. Також в країну готуються ввезти препарат від американської компанії Moderna. Крім того, Грузія веде переговори про закупівлю вакцин безпосередньо з виробниками з різних країн, у тому числі з китайською компанією Sinopharm і американської Johnson & Johnson. Очікується, що загальна вакцинація розпочнеться в Грузії у другій половині літа.

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