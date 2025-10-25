Гринчук заперечила заяву про відсутність захисту енергооб’єктів в Україні

Міністерка енергетики Світлана Гринчук спростувала заяви про відсутність захисту енергооб’єктів в Україні. За її словами, завдяки зведеному фізичному захисту на енергетичних об’єктах, вдалося уникнути значно масштабніших наслідків російських атак для енергетики.

Про це урядовиця заявила під час пресконференції із міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Якби не фізичний захист, який був зведений на енергетичних об'єктах, ті удари, які ми зараз маємо, та тактика ударів з боку росіян, могли б завдати набагато більше втрат і в нас вже би було набагато більше відключень і ситуація була б набагато складнішою», – сказала Гринчук.

Міністерка додала, що фізичний захист об'єктів і протиповітряна оборона «працюють злагоджено і достатньо ефективно», але зважаючи на масованість російських атак, повністю відбити удари без пошкоджень складно.

«Та масованість, коли буває понад 100, а то і під 200 дронів проти одного об'єкту в поєднанні з ракетами, дуже складно дійсно захистити так, щоби взагалі ніяк не пошкодило», – пояснила міністерка енергетики.

За її словами, до початку масованих російських атак, очікування щодо проходження зими були позитивними, адже було «відремонтовано багато генерувальних потужностей і відновлено систему передачі та розподілу електроенергії».

Нині ж енергетики працюють цілодобово над відновленням пошкоджень. Водночас, на запитання журналістів про відсоток руйнувань енергооб'єктів сьогодні, Гринчук пояснила, що це «важко визначити».

«Ми, чесно кажучи, намагаємося одразу повертати до роботи ті об'єкти, які пошкоджені. В нас в планах відновлення тих, які от за останні дві атаки були пошкоджені, нам треба декілька тижнів. Тому відсоток змінюється щодня. Працюють всі цілодобово для того, щоб цей відсоток готовності був завжди на високому рівні», – сказала міністерка енергетики.

Вона також додала, що завдяки партнерам, Україна нині нарощує резерви обладнання: «Дивлячись на інтенсивність ударів, розуміємо, що треба ще підсилюватися для того, щоб бути готовими до різних сценаріїв».

Раніше ЗМІ писали про нібито «відсутність захисту» на столичних теплоелектроцентралях. У КМДА цю інформацію спростували. Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, київські ТЕЦ забезпечені захистом першого етапу відповідно до вимог Генерального штабу Збройних сил України.

Пантелєєв наголосив, що детальні відомості про стан захисту енергооб’єктів не можуть оприлюднюватися через безпекові обмеження.

«Ті, хто називають себе експертами і коментують ці питання, добре знають про заборону публічного розголошення таких даних», – зазначив він.

Посадовець закликав представників медіа та офіційних осіб утриматися від поширення неперевірених тверджень, особливо щодо об’єктів критичної інфраструктури.



