Чи є китайські супутники-шпигуни порятунком для російської космічної розвідки у війні проти України?

Коли російська армія здійснила наймасовішу атаку на Львівщину від початку повномасштабної війни, приблизно за 700 кілометрів над ними, за даними української розвідки, безшумно пролітали китайські супутники-розвідники.

Кремль заперечує, що Китай надавав йому інформацію військового характеру, стверджуючи, що має власні супутники. Але експерти припускають, що насправді Росія гостро потребує китайської допомоги.

«Інфраструктура Росії досить стара та ненадійна», – сказав Клейтон Своуп, який провів 14 років у ЦРУ, здебільшого в Управлінні науки і технологій.

«Здається очевидним, що якщо Китай готовий запропонувати щось від якоїсь компанії або від можливостей самого уряду, то Росія цим скористається», – сказав Радіо Свобода Своуп, який зараз працює у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Можливості Китаю щодо супутників-шпигунів

Враховуючи секретний характер такої інформації, важко точно сказати, скільки супутників-шпигунів має будь-яка країна.

У звіті, опублікованому Розвідувальним управлінням Пентагону у 2022 році під назвою «Виклики безпеці в космосі», йшлося, що Китай мав 262 супутники для розвідки, спостереження та рекогносціювання (РСП) порівняно з 32 супутниками Росії.

«Росія фактично почала купувати комерційні супутникові знімки на вільному комерційному ринку з квітня 2022 року», – сказала Радіо Свобода Юліана Зюсс з Німецького інституту міжнародних справ та справ безпеки (SWP).

«Це певним чином показує нам, що Росія усвідомила, що насправді це те, що їй потрібно. А також це показує, що її власних суверенних можливостей було просто недостатньо, щоб заповнити цю прогалину».

Також існує розрив у якості, значною мірою спричинений старінням російського супутникового парку. Деякі з них датуються радянськими часами, але були й новіші запуски, зокрема з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну протягом 2022-24 років.

Але навіть найновіші російські супутники постраждали від санкцій Заходу воєнного часу.

«Це точно те, з чим вони зіткнуться – з труднощами щодо джерела отримання компонентів, а російські супутники історично виготовлялися із західних компонентів», – сказала Зюсс.

У серпні керівник найбільшого російського виробника космічних апаратів відкрив правду про проблеми, з якими стикається космічна галузь Росії, заявивши, що «нам потрібно перестати брехати собі» про її стан.

Ігор Мальцев, керівник компанії «Енергія», говорив про хронічне недофінансування, «неефективні» процеси та втрату мотивації.

«Ми точно бачили, як Росія нарощує свої можливості. Але загалом ми все ще можемо сказати, що Росія не має особливо гарних можливостей спостереження за Землею, і це також ширша проблема, яку вони мають з точки зору значного відставання своєї космічної галузі», – сказала Зюсс.

Якість китайських супутників, особливо щодо радіолокатора із синтезованою апертурою або SAR (який, наприклад, може бачити крізь хмари), загалом вважається набагато вищою, ніж у Росії – вони забезпечують зображення з вищою роздільною здатністю та створюють 3D-зображення.

«З точки зору кількості, різноманітності та якості даних, які можуть надати китайці, немає сумнівів, що вони будуть корисними для російської розвідки та військових аналітиків», – сказав Радіо Свобода Бледдін Боуен, який консультував Пентагон та Міністерство оборони Великої Британії з питань космічної політики.

Ключовою перевагою, за словами Боуена, доцента астрополітики в Університеті Дарема, була краща оцінка бойових пошкоджень.

«Це могло б бути краще відстеження маневрів українських військових… Якщо позиції на якомусь пагорбі евакуйовано, і там нікого немає, і супутник може це побачити, то якщо ви отримуєте повідомлення про це через годину після того, як це сталося, а не через чотири години, це робить ваші сили набагато більш оперативними», – сказав він.

Досі це була сфера, де Україна мала перевагу над Росією під час війни, отримуючи супутникову розвідку від США, а також європейських союзників. Важливість цих даних була стала дуже очевидною, коли Вашингтон ненадовго припинив їх постачання на початку цього року.

Цей тижневий крок перешкоджав здатності України здійснювати ефективні удари безпілотників далекого радіусу дії та залишив її «сліпою» щодо рухів російських стратегічних бомбардувальників та запусків балістичних ракет.

Чого прагне Китай?

Але залишається незрозумілим, скільки даних надсилає Китай Росії, якщо взагалі це відбувається?

Західні чиновники утрималися від конкретних публічних звинувачень з цього питання.

«Китай є вирішальним фактором, що сприяє війні Росії в Україні. Китай також постачає майже 80 відсотків товарів подвійного використання, необхідних Росії для підтримки війни», – заявив Радіо Свобода чиновник Держдепартаменту США.

«Подальша співпраця між цими двома країнами лише ще більше сприятиме глобальній нестабільності та зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними», – додав чиновник.

В інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс утримався від відповіді.

«Яка позиція Китаю щодо всієї війни? Ми можемо здогадуватися. Схоже, що вони, знаєте, прагнуть продовжувати цю війну якомога довше, також вчитися на цій війні, підтримуючи, знаєте, російську сторону», – сказав він.

Своуп зазначив, що мало що відомо про конкретні супутники «Яоган», які, як повідомляється, шпигували за Україною. Три з них, за його словами, були оснащені пошуково-рятувальними апаратами.

«Я думаю, що головне питання може полягати в тому… чи вони просто надають більше стратегічної розвідки і навіть тактичної інформації про те, що відбувається на полі бою? Чи ці системи якимось чином пов’язані, скажімо, з тим, як ви б керували ракетою?» – сказав він.

Так само, за його словами, китайські супутники могли збирати інформацію виключно для вивчення в Пекіні, «для власної оцінки того, як відбуватиметься конфлікт у майбутньому».

Боуен погодився, що наміри Китаю незрозумілі.

«Ще належить з’ясувати, наскільки близькими, наскільки тісними є стосунки між Росією та Китаєм у цьому питанні», – сказав він. «Тому що вони насправді не є природними союзниками. Китай не хоче надто сильно продемонструвати свою спроможність росіянам».

Ще одним важливим питанням є наявність достатніх можливостей для отримання та оцінки вхідної інформації. Саме тут обробка даних стає вирішальною, і незрозуміло, які можливості Росії в цьому плані.

«Це те, з чим західні військові також стикаються», – сказала Зюсс.

«Зараз ми говоримо про поле бою, багате на датчики, але насправді вузьким місцем є обробка даних. Саме тут і з'являється штучний інтелект. Саме тут і з'являється певний алгоритм… фільтрація величезної кількості інформації, яку ви отримуєте», – додала вона.