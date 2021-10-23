«Цей твір насправді про світло, яке всередині нас!» Любко Дереш про екранізацію свого роману

Наприкінці жовтня стартує кінопроєкт повнометражного фільму «Трохи пітьми, або На краю світу» за мотивами однойменної книги Любка Дереша. Сам письменник, як він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, допомагає сценаристам виписувати характери героїв, яких він хоче представити публіці «не як фріків, а як зворушливих і безпорадних людей».

Про роман

«Трохи пітьми, або На краю світу» єֹ п’ятим романом Любка Дереша. У центрі твору – історія молодих людей, які через різні причини опинилися на краю соціального життя і вирішили покінчити життя самогубством. Один із героїв є представником молодіжної субкультури, другий належить до прошарку успішних япі, третій несе на собі тягар радянської минувщини. Всі вони переживають внутрішню кризу. Проте головна ідея твору, каже в інтерв’ю Радіо Свобода Любко Дереш, полягає не у досліджені самогубства чи у копирсанні в його причинах, а у розумінні того, наскільки люди потребують один одного.

Лише коли ми разом, коли ми підтримуємо один одного, ми здатні знаходити вихід із ситуації

«Я хотів донести таку тезу, що лише коли ми разом, коли ми підтримуємо один одного, ми здатні знаходити вихід із ситуації. Все це загорнуто у молодіжний контекст, бо коли я писав цей роман у 2007 році, я сам був ще досить молодою людиною.

У романі багато «молодіжних» родзинок: це і фестиваль, який відбувається у Карпатах, і з’їзд різних неформальних спільнот. Там є хіпі, панки, андеграундна музика. Дуже багато речей, які були актуальними для молоді у той час, залишаються актуальними і досі», – каже письменник.

Не втратила своєї актуальності й тема самотності і дефіциту стосунків, зауважує Любко Дереш. Якраз навпаки, вона ще більше загострилась і переросла у загальних світовий тренд. Віртуальні комунікації роблять людей доступними для цілого світу, але позбавляють відчуття емоційної близькості, наголошує письменник.

Про фільм

Кінопроєкт «Трохи пітьми, або На краю світу» – це не перша спроба екранізації творів письменника. У 2017-му була знята короткометражна стрічка «Намір», яка мала фестивальну долю і у широкий прокат не виходила. Перше повнометражне кіно має зацікавити глядачів поєднанням захоплюючого сюжету з психологічною напругою і містикою, каже Радіо Свобода продюсерка фільму Вероніка Крижна, якій належала ідея обрати саме цей роман для екранізації.

У такий спосіб ми формуємо власне культурне поле і свою ідентичність

«Екранізувати твори наших українських авторів – це надважливе завдання. Адже у такий спосіб ми формуємо власне культурне поле і свою ідентичність. Фільм за мотивами твору Любка Дереша розповідатиме про молодих українців та їхні життєві шляхи, у такий спосіб підсилюючи відчуття їхньої приналежності до власної культури. Побачивши на екрані проникливі історії особистих драм, глядач може відчути емпатію, ототожнюючи себе з головними героями», – розповідає Вероніка Крижна.

За її словами, в Україні нині є потреба у національному жанровому кіно, зростає попит саме на український кінопродукт.

«Український кінопрокат, як ніколи, потребує якісного змісту, а також головних героїв, в яких українці можуть впізнавати самих себе. Наразі ми працюємо над розробкою нашого кінопроєкту. Завдяки підтримці Українського культурного фонду найближчим часом ми приступимо до створення тізеру фільму. Наступного року сподіваємося отримати фінансову підтримку від Держагентства з питань кіно», – зазначає Вероніка Крижна.

Про очікування від кіно

Нас думку авторів кінопроєкту, цільова авдиторія фільму – це переважно молодь. І головне – зберегти у ньому бунтарський дух, зазначає Любко Дереш:

«Це контркультурний проєкт. І режисерові, який працює над сценарієм, важливо зберегти те світло, ту тендітну людяність, які присутні в кожному з героїв. Глядач має побачити, що це не просто якійсь фріки, а насамперед люди – іноді зворушливі, іноді безпорадні».

Автори сподіваються, що кінопроєкт стане успішним форматом для фестивальної та кінотеатральної дистрибуції. У наступному році вони готуються розпочати зйомки фільму, а побачити стрічку на широких екранах глядач зможе у 2023 році.