Радіо Свобода Weekly: На підірваних чеських складах могла бути зброя для України, низка країн висилають російських дипломатів

Коротко про головне:

Чехія підозрює «Петрова» і «Боширова» у причетності до вибухів на складі боєприпасів у 2014 році. Крім того, 18 російських дипломатів повинні покинути Чехію у зв’язку з роботою у російських спецслужбах. Вони також можуть бути причетними до вибухів на складах. ЗМІ повідомляють, що ці боєприпаси могли призначатися Україні.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що у відповідь на затримання українського консула в Росії та рекомендацію йому залишити країну, має виїхати з України представник Російського посольства. Російському дипломату дали 72 години, починаючи з понеділка.

Президент України Володимир Зеленський важає, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» можлива і її підготовкою займуться радники вже з наступного тижня. Про він заявив після зустрічі із президентом Макроном, яка відбувалася у форматі «віч-на-віч» і стосувалася загострення безпекової ситуації на сході України. Що говорять експерти?

«Це дивно». Кореспонденти британських каналів про російські війська на кордонах України

Британські телевізійні канали звертають увагу на розгортання російських військ уздовж кордонів України та на агресивну кремлівську риторику.

Кореспондентка телеканалу Sky News побувала поблизу Воронежа, де могла проїхати посередині зростаючого на очах російського військового табору. А кореспондент суспільного британського мовника ВВС намагався з'ясувати в експертів, «відкрита підготовка до вторгнення» з боку Росії означає його неминучість чи спробу випробувати Україну і західну реакцію.

Як активізувалися бойові дії на Донбасі, та що про це думають на фронті? Радіо Свобода побувало в Донецькій та Луганській областях й розпитали у військових, чого ж вони очікують на фронті найближчим часом.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак хотів би, щоб США розмістили в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Чи реальне здійснення такого бажання? Радіо Свобода запитало експертів.

«Треба розказати суспільству, хто сьогодні заробляє на війні» – Турчинов до Зеленського

Росія проти України у 2014-му і зараз: що змінилося за сім років війни? Чому і тоді, і зараз Путін не перемагає? Як йому протистоїть Зеленський – чи впорався б він із ситуацією як президент на початку російської агресії? Чому президент Зеленський «зробив» із Медведчуком те, чого президент Порошенко не «робив»?

На ці та інші запитання екс-виконувач обов'язків президента України, секретар Ради нацбезпеки і оборони у 2014-2019 роках Олександр Турчинов відповів у «Суботньому інтерв’ю».

Позиція президента Байдена щодо Росії: після історії з «вбивцею» та санкцій готують саміт

Адміністрація Байдена оголосила про серію нових санкцій проти Росії. Зокрема, США ввели нові санкції проти 32 російських юридичних і фізичних осіб, а також вирішено вислати з країни 10 співробітників посольства Росії у Вашингтоні. Майже відразу ж у Москві оголосили про свій список санкцій.

Але цей список важко назвати «дзеркальним». Важко хоча б уже тому, що, за визнанням керівника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова, Кремлю нічим відповісти на санкції, накладені на обслуговування російського державного боргу. А це, мабуть, найцікавіша частина нових американських санкцій. Це констатує політичний оглядач Віталій Портников. Детальніше – у його колонці.

Американські кораблі не дійшли до Чорного моря. А чи взагалі збиралися?

Два есмінці США, про захід яких у Чорне море на підтримку України багато говорили, туди не йдуть. У Туреччині заявили: Вашингтон останньої миті повідомив, що не скористається раніше поданою заявкою на прохід турецькими протоками в Чорне море. У США ж кажуть, що взагалі офіційно не повідомляли про такий похід своїх кораблів і що це звична практика – подавати заявку на прохід турецькими протоками про всяк випадок, але не скористатися нею. Детальніше – за лінком.

Третя хвиля коронавірусу: чи йде пандемія на спад

Третя хвиля коронавірусу в Україні йде на спад, кілька областей на заході держави навіть вийшли з «червоної зони», запевняє міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Недержавні фахівці частково підтверджують таку оцінку, однак попереджають, що загроза зростання захворюваності зберігається і надалі через провалену кампанію вакцинації та відсутність загальнонаціонального дослідження імунітету, що анонсувала влада, а також через суттєві відмінності між динамікою захворюваності в різних регіонах.

Чи дійсно Україна пройшла пік третьої хвилі COVID-19 та якою буде ситуація в найближчі тижні та місяці? Про це Радіо Свобода розпитало у профільних експертів.

Полотно Віктора Цимбала «Рік 1933» – вирок радянській системі – дослідники

На полотні – померлі від голоду мати і дитина здіймаються до небес.

Цьогоріч його автору Віктору Цимбалу виповнюється 120 років. Він прожив непросте життя, був вимушений емігрувати під тиском більшовицької навали, але йому вдалося, одному із перших, через мистецтво розповісти світу про влаштований сталінським режимом Голодомор в Україні. Твір Цимбала «довгі десятиліття відігравав важливу функцію в розголошенні правди про Голодомор».

«В Україні мене б вислали у Сибір чи розстріляли»: Любомир Романків про блискучу кар'єру в США та Apple

Любомир Романків – винахідник світового масштабу. Він народився в Україні, навчався у Канаді та зробив блискучу кар'єру у США: став провідним науковцем компанії IBM. Винаходи Романківа вивчають у провідних університетах світу, а його портрет розміщений у Залі національної слави США. Після Ігора Сікорського, Любомир Романків став другим українцем, котрий удостоївся такої високої пошани.

Один з найвідоміших винаходів Романківа – тонкоплівні магнітні голівки для запису інформації, що уможливило появу жорстких дисків та персональних комп’ютерів, зокрема і комп'ютерів Apple. Радіо Свобода поспілкувалося з винахідником.

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