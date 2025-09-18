Двоє ізраїльтян загинули на кордоні з Йорданією, нападник убитий

Двоє ізраїльтян загинули під час нападу на пропускному пункті Алленбі на кордоні з Йорданією, повідомляє ізраїльський 12-й канал із посиланням на службу швидкої допомоги «Маген Давид Адом».

За даними видання, загинули чоловіки 60 та 20 років. The Jerusalem Post пише, що це ізраїльські військовослужбовці. Причиною смерті стали вогнепальні поранення.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що отримала повідомлення про стрілянину на КПП Алленбі. ЦАХАЛ пообіцяв надати подробиці пізніше.

Нападник, як повідомляють ізраїльські ЗМІ, був озброєний пістолетом та ножем. Він був убитий вогнем у відповідь.

Деякі видання стверджують, що нападник приїхав із Йорданії на вантажівці з гуманітарною допомогою, яка прямувала до Сектора Гази. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Прикордонний перехід закритий. У вересні 2024 року внаслідок теракту на цьому ж переході загинули троє людей.