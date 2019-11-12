Двоє військових поранені на Донбасі 12 листопада – штаб ООС

Двоє українських військових поранені протягом доби 12 листопада на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики на Донбасі впродовж поточної доби п’ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» на своїх ресурсах звинуватили ЗСУ в обстрілах, про поранених не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.