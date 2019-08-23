23 серпня по всій Україні буде сухо і сонячно, крім заходу – синоптики

Український гідрометцентр прогнозує ясну погоду без опадів по всій Україні, окрім Закарпатської та Чернівецької областей.

Синоптик Наталія Діденко також не виключає локальних грозових дощів на Харківщині та Сумщині.

«Температура повітря на Заході та Півночі очікується комфортною, +24+28 градусів. На Півдні, Сході, у більшості центральних областей, окрім Вінниччини, триватиме спека:+30+35 градусів», – написала вона у фейсбуці.

У Києві, за її прогнозом, сьогодні температура триматиметься близько 25 градусів тепла, але завтра повітря прогріється до 30 градусів.

У липні 2019 року температура була найвищою за весь час спостережень у всьому світі, тобто від 1880 року, заявила Національна адміністрація дослідження океанів та атмосфери США (NOAA).

Водночас були й кілька регіонів із більш прохолодною середньою температурою, ніж зазвичай. Серед них – частини Скандинавії та Західної та Східної Росії, де температура була щонайменше на 1,5 градуса за Цельсієм нижчою за середню.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в Києві також повідомила, що незвично холодна, як для середини літа, температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9 градуса Цельсія.