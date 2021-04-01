В Афганістані вбито поліцейську

У афганському місті Джелалабад у четвер, 1 квітня, було вбито поліцейську. Інцидент продовжує серію вбивств у провінції жінок, які працюють.

За словами представника поліції, поліцейську поранили, коли вона прямувала на роботу. Від отриманих поранень вона померла у лікарні.

Двох підозрюваних у нападі заарештували. Відповідальність за напад на себе ніхто не взяв.

30 березня також у Джелалабаді було вбито трьох медпрацівниць, які проводили вакцинацію від полімієліту.

4 березня внаслідок нападу з бомбою у цьому ж місті загинула лікарка.

За два дні до цього у Джелалабаді були застрелені три співробітниці місцевого телеканалу. Відповідальність за це взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

В Афганістані спостерігається хвиля вбивств журналістів, громадських активістів та посадовців. Це відбувається на тлі мирних переговорів між афганським урядом та екстремістським угрупованням «Талібан» у Катарі.