МВА: армія РФ обстріляла лікарню в Херсоні, постраждали двоє медиків

Російська армія атакувала лікарню в Дніпровському районі Херсона вранці 28 січня, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За даними МВА, постраждали двоє медичних працівників 45 і 55 років.

«У 45-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову травму, відкриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення. Його госпіталізовано. Другий постраждалий дістав мінно-вибухову травму», – уточнив Шанько.

За даними голови області Олександра Прокудіна, внаслідок російських обстрілів напередодні постраждали багатоповерхівка, 10 приватних будинків, адміністративна будівля, газопровід і транспорт. Протягом доби один житель Херсонщини загинув, троє зазнали поранень.

За даними Міністерства охорони здоров’я на січень 2026 року, російські атаки пошкодили 2 551 об’єкта у 817 медичних закладах. Зокрема, 327 об’єктів у 125 закладах повністю зруйновані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

