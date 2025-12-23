Доступність посилання

Повітряні сили ЗСУ: під час атаки РФ 34 з 35 крилатих ракет перехопили винищувачі F-16

Переважну більшість російських крилатих ракет – 34 з 35 – перехопили льотчики F-16, повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Переважну більшість (ракет – ред.) перехоплено пілотами тактичної авіації. Саме льотчики F-16 долучились сьогодні до відбиття цього удару крилатих ракет. Хочу наголосити, що ракети – як авіаційні класу «повітря-повітря», так і ракети, які до наших систем протиповітряної оборони, – це доволі дефіцитний товар для нас на сьогоднішній день. Наголошують на цьому усі – і льотчики в своїх інтерв'ю говорять, і вище військове керівництво. Президент України, зокрема, наголошував партнерам на необхідності посилення ППО як самими комплексами, так і ракетами. Тому що деякі комплекси взагалі стоять, власне, без них», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Ігнат зазначив, що завдяки тому, що «ракети як до літаків, так і до наземних комплексів, надходять – не в тій кількості, що нам хотілося б, звісно – але надходять, ми сьогодні такі атаки можемо відбивати».

За словами речника, удари РФ, окрім F-16, відбивали також «Міражі», безпілотники-перехоплювачі та мобільні вогневі групи.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет. На всій території України була оголошена повітряна тривога. У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові в ніч проти 23 грудня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 635 БпЛА різних типів та 38 ракет, зокрема, три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і 35 крилатих ракет Х-101, «Іскандер-К».

Відомо про щонайменше трьох загиблих людей. Київська ОВА навела дані про загиблу людину і трьох потерпілих в області. На Житомирщині через удар РФ загинула дитина, ще п’ять людей поранені, про загиблого повідомили і на Хмельниччині. У Києві поранені п’ять людей.

За даними уряду, найбільше під час удару постраждали енергетичні об’єкти у західних областях. У Міненерго повідомили, що майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині й у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Міноборони РФ заявило, що вранці сили РФ завдали масованого удару по підприємствах ВПК України та об’єктах, що забезпечують їхню роботу, «цілі удару досягнуто, усі призначені об’єкти вражені».

