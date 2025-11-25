У Бахчисараї силовики РФ затримали 74-річного історика – «Кримська солідарність»

В окупованому Бахчисараї російські силовики затримали 74-річного історика Енвера Сеїтмеметова та відвезли його до Сімферополя, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«У Бахчисараї силовики прийшли до 74-річного історика Енвера Сеїтмеметова. Це рідний дядько трьох політв’язнів – Сейтумера, Османа, Абдулмеджита Сейтумерових. Як стало відомо «Кримській солідарності», до будинку старійшини прийшло близько 10 силовиків. Енверу Сеїтмеметову зачитали постанову та відвезли до Сімферополя», – йдеться в повідомленні.

Наразі, як повідомляє «Кримська солідарність», силовики РФ складають щодо нього адміністративний протокол, після чого доставлять на засідання до суду.

Офіційних коментарів російських силовиків про причини затримання та складання протоколу наразі немає.

Наприкінці вересня Кримськотатарський ресурсний центр повідомляв про збільшення числа кримчан, яких переслідує російська влада з політичних мотивів. За підрахунками КРЦ, їхня кількість сягнула 447 людей, 258 із яких – кримські татари.