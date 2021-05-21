Принци Вільям та Гаррі розкритикували «оманливий спосіб», яким ВВС отримало інтерв’ю з принцесою Діаною

Британські принци Вільям та Гаррі розкритикували ВВС та одного з її журналістів за «оманливий спосіб», яким він отримав інтерв’ю з їхньою матір’ю, принцесою Діаною, у 1995 році.

Як наголосив принц Вільям, спосіб, яким було отримане інтерв’ю, «істотно вплинув» на те, що його мати сказала про свій проблемний шлюб з його батьком, принцом Чарльзом, і посприяв погіршенню відносин між батьками.

Заява Вільяма з’явилася через кілька годин після того, як були оприлюднені результати незалежного розслідування, яке засвідчило, що журналіст Мартін Башир використав сфальсифіковані документи, щоб отримати інтерв’ю з Діаною, і що керівники ВВС не змогли належним чином з’ясувати, як він це влаштував.

«Це фактично заснувало помилковий наратив, яке протягом понад чверть століття комерціалізувалося BBC та іншими», – заявив принц Вільям, додавши, що недоліки нагляду BBC «внесли значний вклад в її страх, параною і ізоляцію», які Діана відчувала в останні роки.

Діана і Чарльз, спадкоємець британського престолу, розлучилися у 1996 році. Наступного року вона загинула в автокатастрофі, коли її переслідували фотографи в Парижі.

Принц Гаррі сказав, що розслідування було «першим кроком до справедливості і правди», додавши, що викриті методи обману зіграли свою роль в смерті його матері і як і раніше широко поширені.

У звіті колишнього старшого судді Джона Дайсона говорилося, що Башир замовив фальшиві банківські виписки, які помилково припускали, що служби безпеки платили деяким помічникам Діани, щоб вони стежили за нею.

Башир показав фальшиві документи братові Діани, щоб переконати його організувати зустріч і заслужити її довіру.

«Поводячись так, як описано... Пан Башир діяв неналежним чином і серйозно порушив» власні редакційні правила корпорації, – наголосив Дайсон.

Питання про те, як Башир переконав Діану погодитися на інтерв’ю, яке подивилися рекордні 22,8 мільйона чоловік і яке виграло ряд телевізійних нагород, стояло давно. Під час розмови Діана заявила, що «в її шлюбі було три людини» – вона сама, Чарльз, і його давня коханка, а тепер і дружина Камілла, – а також зізналася в подружній невірності.

58-річний Башир пішов у відставку минулого тижня, пославшись на погане здоров’я, за кілька годин до того, як звіт Дайсона був представлений керівництву BBC. Башир вибачився, сказавши, що підробка банківських виписок – це «дурний вчинок, про який я глибоко жалкую».

Генеральний директор BBC Тім Деві, який очолив компанію в вересні минулого року, сказав, що корпорація прийняла звіт і принесла «повні і беззаперечні вибачення», зазначивши, що тепер у неї є більш ефективні процедури. Телекомпанія заявила, що повертає нагороди, отримані за інтерв’ю.