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Держсекретар США після виявлення масових поховань на Харківщині: Росія поводиться «жахливо»

Під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв'язані руки, 16 вересня 2022 року

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія поводиться «жахливо» і, ймовірно, несе відповідальність за воєнні злочини.

Він сказав про це журналістам, реагуючи на повідомлення про виявлення масових поховань цивільних і військових на звільнених українськими силами територіях Харківщини.

«Це частина – жахливо – історії, що триває й триває, коли ми бачимо, як російська хвиля відступає з окупованих частин України. Ми бачимо, що залишається після неї», – сказав Блінкен.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання.

Убиті впритул зі зв'язаними руками: під Ізюмом виявили захоронення тіл воїнів ЗСУ (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Убиті впритул зі зв'язаними руками: під Ізюмом виявили захоронення тіл воїнів ЗСУ (фотосвідчення)

Омбудсмен Лубінець: під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких можливо катували

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм ховали людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено щонайменше 450 могил, і «це лише одне з масових поховань».

Тим часом, уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в деокупованому Ізюмі на Харківщині може перевищувати Бучанську трагедію.

Під Ізюмом знайшли масові поховання цивільних та військових ЗСУ (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Під Ізюмом знайшли масові поховання цивільних та військових ЗСУ (фотосвідчення)

Поховання знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюму в період з 2 квітня до 15 вересня ховали цивільне населення під безіменними похованнями.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей.

Наразі тривають процесуальні дії щодо знайдених в Ізюмі масових поховань людей, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у фейсбуці повідомив, що в Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

За його словами, військовослужбовці разом зі слідчими та місцевими жителями ідентифікували декілька місць, де відбувалися воєнні злочини.

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