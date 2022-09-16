Держсекретар США після виявлення масових поховань на Харківщині: Росія поводиться «жахливо»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія поводиться «жахливо» і, ймовірно, несе відповідальність за воєнні злочини.

Він сказав про це журналістам, реагуючи на повідомлення про виявлення масових поховань цивільних і військових на звільнених українськими силами територіях Харківщини.

«Це частина – жахливо – історії, що триває й триває, коли ми бачимо, як російська хвиля відступає з окупованих частин України. Ми бачимо, що залишається після неї», – сказав Блінкен.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання.

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм ховали людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено щонайменше 450 могил, і «це лише одне з масових поховань».

Тим часом, уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в деокупованому Ізюмі на Харківщині може перевищувати Бучанську трагедію.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей.

Наразі тривають процесуальні дії щодо знайдених в Ізюмі масових поховань людей, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у фейсбуці повідомив, що в Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

За його словами, військовослужбовці разом зі слідчими та місцевими жителями ідентифікували декілька місць, де відбувалися воєнні злочини.