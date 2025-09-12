Британія посилює санкції проти Росії, голова МЗС країни прибула до Києва

Велика Британія додала низку російських компаній до санкційного переліку – про це британський уряд повідомив 12 вересня.

Зокрема, під санкції потрапили металургійна компанія «Русполімет», холдинг «Технодинаміка», Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР, Сарапульський радіозавод, підприємство хімічної промисловості «Анозит», виробники конденсаторів «Реконд» та «Елеконд», інститут технічних систем «Синвент», Російський інститут і Митищинський приладобудівний завод.

До списку санкцій потрапили також компанії з Китаю, Індії, Туреччини та Таїланду, які співпрацюють з Росією.

Санкції запроваджено і проти фізичних осіб. Це співвласники китайської компанії Shenzhen Blue Hat International Trade росіяни Олексій та Олена Маліцькі та громадянин Азербайджану Шанлік Шукуров, пов’язаний із турецькою компанією Mastel Makina.

Крім того, під санкції потрапили 70 суден російського «тіньового флоту», в тому числі танкери GAZPROMNEFT NORDEAST та GAZPROMNEFT ZUID EAST, пов’язані з «Газпромнефтью».

Нещодавно призначена міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер тим часом прибула до Києва – вона оприлюднила фото з українським колегою Андрієм Сибігою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.





«Підтримка Британією України є непохитною. Тішуся бути в Києві в ході свого першого візиту як секретаря із закордонних справ», – заявила вона.

Сибіга привітав візит Купер і заявив, що під час нього планують обговорити, зокрема, «трансатлантичний тиск на Росію й посилення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією».

Іветт Купер очолила британський Форин-офіс після кадрових змін в уряді 5 вересня.