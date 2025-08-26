Правозахисник Буткевич, який повернувся з полону РФ, може отримати премію Гавела

Парламентська асамблея Ради Європи назвала імена трьох кандидатів на здобуття премії імені Вацлава Гавела в галузі прав людини. Кандидатів обрало незалежне журі, до якого входять відомі правозахисники та громадські діячі, йдеться в повідомленні ПАРЄ.

На здобуття премії претендують грузинська опозиційна журналістка Мзія Амаглобелі, український правозахисник та журналіст Максим Буткевич і азербайджанський журналіст Ульві Гасанлі.

Мзія Амаглобелі – головна редакторка двох незалежних видань з Батумі. На початку 2025 року її було заарештовано і засуджено до позбавлення волі за звинуваченням у нападі на поліцейського. Правозахисники вважають її переслідування політично вмотивованим.

Український правозахисник, журналіст і волонтер Максим Буткевич вступив до лав ЗСУ після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, був взятий російськими військами в полон і засуджений до 13 років позбавлення волі. Його звинуватили в стрільбі у мирних жителів, він звинувачення відкидав. Буткевич понад два роки провів у російській в’язниці і в жовтні 2024 року був звільнений у результаті обміну.

Ульві Гасанлі – директор незалежного видання «Абзас Медіа», який багато років зазнає переслідувань з боку влади в Азербайджані. У червні 2025 року його засудили до дев’яти років позбавлення волі, після чого він оголошував голодування.

У заяві про короткий список кандидатів особливо наголошується на ролі журналістів у боротьбі за фундаментальні свободи та права людини. Усі троє претендентів на премію цього року є журналістами.

Ім’я лауреата буде оголошено 29 вересня на сесії ПАРЄ. Премія, названа на честь колишнього президента Чехословаччини та Чехії, письменника та правозахисника Вацлава Гавела, вручається з 2013 року, її часто присуджують людям, яких переслідує влада авторитарних країн.