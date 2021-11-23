Головне на ранок: масштабна ДТП у Болгарії, понад 12,5 тис «ковід»-хворих в Україні, санкції США проти «Північного потоку-2»

Цієї ночі у Болгарії сталася аварія автобуса з численними жертвами, понад 12,5 тисяч хворих на CJVID-19 зареєстрували в Україні, США ввели нові санкції проти «Північного потоку-2».

Дипломати з’ясовують, чи є українці серед постраждалих в аварії у Болгарії – МЗС

Посольство України в Болгарії вже взаємодіє із болгарськими правоохоронцями задля з’ясування, чи є українці серед постраждалих внаслідок актобуса поблизу Софії. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Щонайменше 46 людей, більшість із яких туристи з Північної Македонії, загинули цієї ночі в результаті аварії автобуса, який загорівся, на заході Болгарії – серед жертв є діти. Телеканал BTV повідомив, що в автобусі, який прямував зі Стамбула до Скоп’є в Північній Македонії, перебували 12 дітей.

За даними правоохоронців, сімох людей, які вижили, доправили до лікарні в столиці Софії, їх лікують від опіків. Як пишуть болгарські ЗМІ з посиланням на Національне бюро розслідувань, зараз слідство працює над двома основними версіями: технічна несправність і людський фактор.

«Ймовірно, це була технічна несправність, або пробите колесо», – сказав Болгарському телебаченню начальник Головного управління пожежної безпеки та захисту населення МВС Микола Ніколов. За його словами, не виключено, що пожежа виникла ще до того, як автобус перекинувся.

Рух транспорту біля місця аварії зупинено в обох напрямках.

У Болгарії за останні кілька років сталося багато автобусних аварій з жертвами. 2018 року 17 болгарських туристів загинули, коли автобус занесло на мокрій дорозі.

Аварії часто відбувалися через погане дорожнє покриття, старі транспортні засоби та перевищення швидкості.

За офіційними даними, в 2019 році в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 628 людей, а минулого року – 463 людини в країні з населенням у приблизно 7 мільйонів.

Коронавірус: в Україні виявили 12 729 нових випадків, 720 людей померли

В Україні 22 листопада зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 1 058, медпрацівників – 231), повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 2 055 людей, одужали – 23 107, померли 720 людей.

За добу провели 85,8 тисячі тестувань.

Найбільше нових хворих виявили в Києві (1631), Дніпропетровській (1310), Полтавській (1141) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на коронавірусну хворобу захворіли 3 353 136 людей, 82 318 – померли.

CNN: США розглядають можливість відправлення додаткової зброї в Україну

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення військових радників і додаткового обладнання, зокрема озброєння, в Україну на тлі побоювань через нарощування Росією сил поблизу українського кордону, повідомляє телеканал CNN з посиланням на обізнані джерела.

За даними телеканалу, допомога може передбачати відправлення в Україну протитанкових ракет Javelin, а також мінометів.

Крім того, розглядається можливість відправити системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger, а Міністерство оборони США наполягає на тому, щоб деяке обладнання, яке мало вирушити в Афганістан, як, наприклад, вертольоти Мі-17, замість цього відправили в Україну.

Тим часом, джерела телеканалу кажуть, що деякі чиновники адміністрації стурбовані, що Росія може оцінити відправку військової техніки як серйозну ескалацію. І хоча США готові направити в регіон кілька військових радників, невідомо, чи хтось поїде до самої України, кажуть джерела.

Співрозмовники телеканалу також повідомили, що посадовці США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться на територію України.

У Білому домі цю інформацію наразі не коментували.

Як повідомило минулого тижня американське видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.

Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

США запровадили нові санкції проти «Північного потоку-2»

Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти пов’язаної з Росією компанії, яка бере участь у спорудженні газопроводу «Північний потік-2».

Об’єктом санкцій стала зареєстрована на Кіпрі компанія Transadria і судно Marlin, що належить їй, яке використовувалося при будівництві газопроводу.

У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена йдеться про те, що на цей момент США запровадили санкції проти восьми осіб і 17 морських суден, причетних до спорудження «Північного потоку-2».

Незважаючи на заклики американських законодавців, адміністрація Джо Байдена відмовляється вводити санкції проти компанії-оператора «Північного потоку-2», мотивуючи це рішення необхідністю підтримувати добрі відносини з Німеччиною, яка була зацікавлена у запуску газопроводу.

«Продовжуючи виступати проти газопроводу «Північний потік-2», у тому числі, використовуючи санкції, ми працюємо з Німеччиною, іншими союзниками і партнерами з метою зниження ризику, який несе газопровід», – йдеться в заяві Ентоні Блінкена.

Запуск газопроводу, будівництво якого фактично завершене, відкладається з кількох причин. По-перше, проєкт не може бути запущений в експлуатацію без схвалення спеціалізованими європейськими структурами, а цей процес триватиме кілька місяців.

По-друге, німецьке федеральне відомство, яке має сертифікувати газопровід, зажадало від компанії-оператора «Північного потоку-2», що базується в Швейцарії, створити нову компанію-дочку на території Німеччини і передати їй більшу частину своїх активів.

Після того, як оператор створить дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газопроводу, сертифікацію буде продовжено, наразі її зупинили.

15 листопада голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що німецький регулятор допустив «Нафтогаз» до сертифікації «Північного потоку-2».

«Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифіканований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству», – повідомив Вітренко у фейсбуці.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом. Це при тому, що 25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

Газопровід загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік повинен доставляти паливо безпосередньо з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, в обхід України. Багато країн світу розглядають його як загрозу економічній безпеці Європи і важіль для тиску Москви на Київ. У Росії таку постановку питання відкидають.

Зараз значна частина російського газу в Європу поставляється територією України. Вашингтон і низка країн Євросоюзу вважають, що будівництво гілки в обхід країни дозволить Москві посилити тиск на Київ і посилить залежність країн ЄС від російських поставок. «Газпром» у відповідь звинувачує США в недобросовісній конкуренції.