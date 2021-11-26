Головне на ранок: пресмарафон Зеленського, затримання фрілансера Радіо Свобода в Мінську

Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений «екватору його каденції», відбудеться сьогодні, понад 34% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації, у Мінську затримали фрілансера білоруської служби Радіо Свобода Андрія Кузнечика.

Зеленський у п’ятницю влаштує марафон з пресою

Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений «екватору його каденції», відбудеться 26 листопада, повідомила у четвер пресслужба Офісу президента.

«У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь. Таким чином, відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань», – йдеться на сайті ОПУ.

Пресмарафон «30 запитань президенту України» розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.

Захід транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента та на провідних українських телеканалах, вказали в ОПУ.

1 грудня президент Володимир Зеленський планує виступити зі зверненням перед Верховною Радою.

В Україні від COVID-19 повністю вакциновані 34,2% дорослого населення – МОЗ

34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби, 42,4% – отримали принаймні одне щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За добу 25 листопада в Україні вакцинували 273 875 людей.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено принаймні однією дозою вакцини понад 13 мільйонів людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – більше ніж 10,6 мільйона.

У МОЗ наголосили, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня були невакциновані й не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Державна прикордонна служба внесла у базу недійсних закордонні паспорти п’ятьох колишніх офіцерів Головного управління розвідки Міністерства оборони, які готували спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер». Один із розвідників, Юрій Семенюк, дізнався про це просто в аеропорту «Бориспіль» при спробі вильоту за кордон 1 травня 2021 року. Тоді прикордонники вилучили його закордонний паспорт та заборонили виїзд з України.

Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода та «Схем».

Журналістське розслідування встановило, що рішення про заборону виїзду прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований лист-доручення на бланку Державної міграційної служби.

Радіо Свобода розшукало цей лист від 19 лютого 2021 року – його журналісти отримали від двох непов’язаних між собою джерел у Державній прикордонній службі.

Лист, на підставі якого розвідникам анулювали паспорти, сфальсифікували

Згідно з цим документом, недійсними визнали закордонні паспорти колишнього очільника ГУР Міноборони Василя Бурби, розвідників Юрія Семенюка, Романа Червінського, Ігоря Дзери та ще одного офіцера, який попросив журналістів не розкривати його ім’я.

Шостий документ у списку анульованих паспортів на ім’я Василя Месхі – це документ-прикриття, який мав Василь Бурба, повідомляють журналісти.

Усі розвідники, яким у лютому 2021 року анулювали паспорти, – безпосередні організатори та учасники спецоперації із затримання «вагнерівців», яка була зірвана у липні 2020 року.

У розслідуванні йдеться, що саме на підставі цього листа на бланку ДМС 1 травня 2021 прикордонники відмовили у виїзді одному з вищезгаданих розвідників Юрію Семенюку, який хотів сісти на літак до Єгипту. Тоді ж у нього вилучили його закордонний паспорт і пізніше повернули порізаним.

Радіо Свобода звернулося із запитом до Державної міграційної служби. Там офіційно відповіли, що лист, на який посилались прикордонники, відмовляючи у виїзді Семенюку, із такими реквізитами та таким змістом у відомстві ніколи не готували і не надсилали до Держприкордонслужби.

У міграційній службі заперечують, що надсилали лист до прикордонників про те, що паспорти розвідників визнано недійсними

У ДМС також зазначили, що не мають інформації про те, що паспорти п’ятьох експрацівників ГУР МОУ були оформлені із порушенням законодавства. Саме це, згідно з листом, було причиною визнання документів недійсними.

Державна служба спеціального зв'язку на запит журналістів підтвердила, що не здійснювала передачу кореспонденції із такими реквізитами ні каналами спецзв’язку, ані урядовим фельд’єгерським зв’язком, яким згідно з постановою Кабміну має передаватись спеціальна кореспонденція.

У відповідь на запит Радіо Свобода у Держприкордонслужбі повідомили, що лист-доручення від Міграційної служби про визнання недійсними паспортів їм надійшов 25 лютого звичайним поштовим зв’язком.

При цьому, у відомстві не змогли уточнити ані хто саме приніс цей лист, ані номер запису про це у реєстрі, ані будь-які інші деталі щодо поштового сервісу. Причиною назвали те, що конверт від листа не зберегли.

У ДПСУ не змогли детально пояснити, як саме сфальсифікований лист потрапив до служби, адже там не зберегли конверт

Радіо Свобода звернулося по коментарі до голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека. У відповідь він направив журналістів до речника.

«Це не заборонено, щоб такі документи заходили, в тому числі, і поштовим зв’язком», – пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.

На питання, чи перевіряли у відомстві лист на достовірність, він відповів: «Оскільки на момент заходження документу, він [лист] мав усі належні реквізити, і застережень у наших співробітників, що він може мати якісь ознаки підробки, не було».

У відповідь на запит журналістів прикордонники також повідомили, що за результатами перевірки вони зрештою видалили записи про недійсність паспортів Юрія Семенюка та інших розвідників із міжвідомчої системи.

На думку колишнього розвідника Юрія Семенюка, рішення визнати його паспорт недійсним могло бути пов’язане з тим, що він та його колеги могли зустрітися із журналістом Bellingcat Христо Грозєвим, який займався розслідуванням обставин спецоперації із затримання «вагнерівців»: «Можливо, хтось вважав, що ми чи я особисто, чи цих п’ять чоловіків будемо шукати можливості зустрічі з Христо Грозєвим і летіти в Болгарію чи за кордон, не знаю».

Радіо Свобода звернулося до Офісу президента з проханням прокоментувати нові свідчення про імовірний адміністративний тиск на колишніх співробітників ГУР МОУ. А також попросили розповісти, що їм відомо про фальсифікацію листа, який став підставою анулювання паспортів розвідників, які звинувачують у зриві спецоперації саме ОП.

На момент публікації розслідування відповідь з Офісу президента не надійшла.

В оприлюдненому розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йшлося про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Згодом колишній начальник ГУР Міністерства оборони Василь Бурба в ефірі програми «Свобода слова із Савіком Шустером» заявив, що команду перенести спецоперацію у липні 2020 року дав президент, про що йому повідомив голова його офісу Андрій Єрмак.

Також він додав, що провал спецоперації стався через «людей, які знаходяться у владних кабінетах, які, на мою думку, зливають та передають інформацію ворогові».

Радник голови офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що закиди про провину Банкової у зриві спецоперації є бездоказовими. Таких доказів також не виявила тимчасова слідча комісія Верховної Ради.

У Мінську затримали фрілансера Радіо Свобода

У Мінську 25 листопада фрілансер білоруської служби Радіо Свобода Андрій Кузнечик перестав виходити на зв’язок. Незабаром стало відомо, що його затримали.

Дружина Андрія Алеся Рак розповіла, що близько 17:00 він поїхав велосипедом на прогулянку, а вона з двома дітьми залишилася вдома. Досить швидко Андрій повернувся із чотирма чоловіками у цивільному, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Один, який, ймовірно, був головним, представився Іваном. Хто вони і звідки, чоловіки не повідомили. Мені сказали піти в іншу кімнату і займатися дітьми, не заважати. Обшук був досить «інтелігентний» – мої речі та речі дітей не чіпали. Забрали всю техніку і телефон Андрія, мій мобільний телефон, мій планшет, гроші. Андрію наказали одягатися і йти за ними. З речей нічого не дозволили взяти з собою, тільки запасні штани. Сказали, що забирають його ненадовго, на пару днів», – розповіла Радіо Свобода дружина Андрія.

Вона встигла підписати документ із перерахуванням вилучених речей. На якій підставі затримали її чоловіка, вона не знає.

У червні 2020 року в Мінську затримали Ігоря Лосика, блогера, позаштатного консультанта Радіо Свобода з питань нових медіа. З того часу він перебуває за ґратами. Ігоря Лосика звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі «щодо представників влади і правоохоронних органів», вчиненому групою осіб, та в організації масових заворушень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

За час ув’язнення Лосик двічі оголошував голодування – після висунення нових звинувачень.

У липні 2021 року у Мінську силовики увірвалися до офісу білоруської служби Радіо Свобода. Декількох журналістів затримали, пізніше їх відпустили під підписку про невиїзд.

Наразі у Білорусі 29 представників медіа перебувають за ґратами, десятки були змушені залишити країну.

Футбол: «Зоря» втратила шанси на продовження боротьби в Лізі конференцій

Луганська «Зоря» втратила навіть теоретичні шанси на те, що посісти одне з перших двох місць у новому турнірі під егідою УЄФА – Лізі конференцій. У столиці Італії підопічні Віктора Скрипника без шансів поступилися «Ромі».

Ще в першому таймі команда, яку тренує Жозе Моуріньйо, забила двічі – відзначилися Перес і Дзаньйоло. Одразу по перерві відрив у рахунку став розгромним – забив Абрагам, а згодом він же оформив дубль – 4:0.

В іншому матчі групи С норвезький «Буде-Глімт» переміг болгарський ЦСКА – 2:0.

Після пʼяти турів в активі норвезького клубу стало 11 очок, у «Роми» – 10, «Зоря» залишилася з шістьма балами, ЦСКА – з одним.

За два тижні «Зоря» прийме в Запоріжжі «Буде-Глімт», але турнірного значення ця гра вже не матиме.