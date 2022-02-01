Головне на ранок: Радбез ООН обговорив загрози з боку Росії, прем’єр Британії прибуває в Україну

На засіданні Ради безпеки ООН 31 січня обговорили загрози, які постали перед Україною у зв’язку із концентрацією російських військ уздовж українських кордонів; Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 1 лютого перебуватиме з робочим візитом в Україні; Ізраїль визнав Праведниками народів світу ще сімох українців.

У МЗС назвали «важливим кроком» для стримання агресії РФ засідання Ради безпеки ООН

Підсумки засідання Ради безпеки ООН 31 січня засвідчили «принципову позицію» переважної більшості членів РБ ООН щодо неприйнятності безпрецедентного нарощування російських наступальних озброєнь, сил і засобів на українсько-російському й українсько-білоруському кордонах, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

«Сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН стало важливим кроком задля стримування нової хвилі збройної агресії РФ проти України. Дискусія чітко засвідчила позиції та підходи членів міжнародного співтовариства та керівництва ООН з приводу найсерйознішої безпекової кризи в Європі, створеної внаслідок тимчасової окупації Росією Криму та здійснення нею збройної агресії на Донбасі», – йдеться в коментарі МЗС України за підсумками засідання Ради безпеку ООН.

У МЗС додали, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця чітко заявив, що Київ не збирається здійснювати будь-яку наступальну операцію ані в зоні українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі, ані на кордоні з РФ, і «зробить все можливе, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії».

«У ході засідання делегація України наголосила, що наша держава вимагає від РФ підтвердження практичними діями російських заяв про відсутність намірів розширювати збройну агресію проти України. Жодні заяви не можуть підмінити реальні кроки, такі як відведення військ та припинення вогню. Теза російської делегації про небажання бачити Україну в НАТО йде всупереч невід’ємному суверенному праву України вибирати власні заходи безпеки, включаючи договори про союзи, які Росія не має права ставити під сумнів», – наголосили в МЗС.

На засіданні Ради безпеки ООН 31 січня обговорили загрози, які постали перед Україною у зв’язку із концентрацією російських військ уздовж українських кордонів.

Україна, США та інші країни-члени ООН стверджують, що Росія зібрала 130 тисяч особового складу, а також військову техніку та важке озброєння поблизу кордонів, в окупованому Криму, у Білорусі, а також нарощує військове угруповання на окупованій частині Донбасу.

Росія заперечує свої наміри вторгатися в Україну і відкидає звинувачення у агресивній політиці. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія лише захищає своє право на безпеку і звинуватив НАТО у намаганні наблизитися до російських кордонів, а Україну у плануванні нападу на Крим, Донецьк та Луганськ.

Прем’єр Британії Джонсон 1 лютого приїде до Києва

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 1 лютого перебуватиме з робочим візитом в Україні.

У пресслужбі президента України повідомили, що Володимир Зеленський матиме зустріч із Джонсоном. За підсумками переговорів о 19:00 президент України і прем’єр-міністр Великої Британії зустрінуться з представниками ЗМІ.

«Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне її знищити», – заявив Джонсон напередодні візиту.

Перед від’їздом в Україну Джонсон також має поговорити по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. У своїй заяві він знову закликав Росію відступити і почати діалог для пошуку дипломатичного рішення.

Переговори відбуватимуться на наступний день після засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорили загрози, які постали перед Україною у зв’язку із концентрацією російських військ уздовж українських кордонів.

Байден визначився з кандидатурою посла до України, чекає схвалення Києва – CNN

Президент США Джо Байден визначився з кандидатурою посла до України, але його адміністрація все ще чекає офіційного схвалення від українського уряду, повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела в США й Україні.

За даними телеканалу, Байден хоче призначити послом США в Україні Бріджит Брінк, яка зараз представляє Вашингтон у Словаччині.

Схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і зазвичай може зайняти від кількох днів до тижнів. Джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, повідомило CNN 31 січня, що США запропонували нового кандидата на посаду посла близько тижня тому, і зараз кандидат проходить стандартну перевірку.

Офіційно цю інформацію наразі не коментували.

Ще у липні 2021 року радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтервʼю Радіо Свобода стверджував, що Сполучені Штати «близькі до того, щоб назвати нового посла» в Україні, але наразі не можуть назвати конкретного дипломата.

США не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки, від червня 2019-го, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович. В Україні сподівалися на швидке призначення посла після інавгурації Джозефа Байдена, але наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі «тимчасового повіреного».

Ізраїль визнав Праведниками народів світу ще сімох українців

Семеро громадян України нагороджені Державою Ізраїль як Праведники народів світу, які рятували життя євреїв у часи Другої світової війни. Церемонія нагородження відбулася 31 січня у Києві в Національному музеї історії України часів Другої світової війни.

«За кожною із цих історій можна зняти фільм або написати книгу, і кожна із них достойна цього. Що спільного між усіма цими людьми? Я думаю, що спільне насамперед у тому, що в умовах загального божевілля, нелюдської ситуації вони зробили простий вибір, – не зважаючи ні на що, залишатися людьми. Сьогодні ми називаємо тих, хто рятував євреїв, героями, праведниками, а те, що вони зробили, – подвигом. Але я впевнений, що для них самих у тому, що вони зробили, не було нічого героїчного. Для них самих це була нормальна людська реакція: пустити в дім, нагодувати, захистити, врятувати життя», – сказав посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський перед врученням медалей родинам нагороджених.

Усі семеро громадян України були відзначені посмертно, тому нагороди отримували представники їхніх родин. Пам’ятними медалями та званням Праведників народів світу було нагороджено братів Петра та Ігната Павловських за порятунок сім’ї Міхаєля Грінштейна. Нагороду отримали Володимир та Анатолій Павловські, внук і правнук кожного з братів відповідно.

Також нагородили Олександру Байнак, яка врятувала життя Хани Шварцман та Леоніда Сітковецького. Нагороду отримала правнучка Анастасія Байнак.

Юлія Банько вшанована за порятунок Давида та Бенека Зонненштейнів. Нагороду буде передано племінниці Владиславі Івановій та її синові, які не змогли приїхати через хворобу.

Павло та Марія Натарові були відзначені за порятунок Раї Агранович-Задери, а нагороду отримала їхня дочка Іраїда Козачук.

Праведницею народів світу визнана також Марія Жосул, яка врятувала Беллу Клеванську. «Слава Богу, що це все позаду, що ми можемо сьогодні радіти, і дай Бог, щоб ми не повторили уроки історії. Щоби ми навчилися і були мудрими», – сказала правнучка Марії Жосул, Ольга Коханевич, отримуючи нагороду.

Звання Праведник народів світу посмертно присвоєне Марії Жосул. Нагороду отримала правнучка Марії Ольга Коханевич

Серед присутніх на церемонії були також посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, Директор Національного музею історії України часів Другої світової війни Юрій Савчук, голова Всеукраїнської асоціації євреїв, колишніх в’язнів ґетто і нацистських концтаборів Борис Забарко та інші гості.

Згідно з даними посольства Ізраїлю на 1 січня 2021 року, звання Праведника народів світу було присвоєне 2673 українцям. Таким чином, Україна посідає четверте місце за кількістю Праведників у світі після Польщі, Нідерландів та Франції. Держава Ізраїль після дослідження історичних фактів відзначає званням «Праведник народів світу» тих людей, які рятували євреїв від переслідування та знищення в роки Другої світової війни на території окупованої нацистами Європи. Нагороджені особи отримують почесну грамоту та медаль, а їхні імена викарбовують у Яд Вашем, меморіалі Голокосту на горі Герцля в Єрусалимі.

Збірна України з футзалу вперше за 17 років вийшла до півфіналу чемпіонату Європи

Збірна України з футзалу вперше за останні 17 років вийшла до півфіналу чемпіонату Європи, який відбувається в Нідерландах. У чвертьфінальному поєдинку українці переграли півфіналістів останнього чемпіонату світу, команду Казахстану – 5:3.

Лише один гол був забитий у першому таймі – з пенальті відзначився Петро Шотурма. По перерві високу індивідуальну майстерність продемонстрував Ігор Корсун, який перед воротами казахстанців першим рухом прийняв передачу з власної половини майданчика, а другим рухом переграв голкіпера – натуралізованого бразильця Ігіту. За рахунку 0:2 збірна Казахстану все частіше стала використовувати голкіпера як польового гравця, і останні свої три мʼячі українці забивали з власної половини. Перший такий гол забив Михайло Зварич – 3:0.

Після цього тактика казахстанців принесла їм успіх – відставання вдалося скоротити до мінімуму – 2:3. Але на фініші зустрічі ще два мʼячі записали до свого активу Володимир Разуванов і Ярослав Лебідь. За рахунку 2:5 казахстанці спромоглися на ще один гол, але на більше вже забракло часу.

Суперник українців у півфіналі визначиться у зустрічі Грузія – Росія, яка відбудеться 1 лютого.

Півфінальний поєдинок із участю збірної України відбудеться в пʼятницю, 4 лютого.