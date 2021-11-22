Головне на ранок: протести під ОПУ, вперше за понад місяць в Україні виявили менш ніж 7,5 тисяч випадків COVID-19

У неділю під стінами ОПУ відбулася акція протесту у День Гідності та Свободи, за добу 21 листопада в Україні виявили 7 464 нових хворих на коронавірусну хворобу, Іранський військовий суд 21 листопада почав слухання щодо збиття торік пасажирського літака компанії «МАУ».

Акція біля стін Офісу президента пройшла спокійно, інцидентів не було

Акція біля стін Офісу президента пройшла спокійно, інцидентів не було, заявляє Національна поліція. Біля ОП залишається «кілька десятків учасників», йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією Національної поліції, близько 19:00 години вечора 21 листопада виникло непорозуміння через прохання поліцейських щодо огляду «на предмет пронесення заборонених предметів та речовин».

«Під час проведення акцій грубих правопорушень не зафіксовано. Поліція діалогу запропонувала учасникам акції біля Офісу президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході, однак вони відмовилися та намагалися потрапити до державної будівлі без проходження фільтраційних заходів.

Після проведення поліцейськими роз'яснювальної роботи частина учасників пройшла поверхневу перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу президента, інші – відмовилися», – повідомляють у поліції.

Раніше частина учасників акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні прийшли до Офісу президента. Втім усіх до будівлі не підпустив кордон поліції. Частину активістів поліція пропустила, перевіривши речі, але організовану колону, без поверхневої перевірки, не пускали, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Окремі учасники та поліцейські обмінювалися особистими образами та погрозами, виникла штовханина.

Зрештою, правоохоронці знову почали пропускати людей по одному, за умови поверхневої перевірки. Під стінами Офісу президента учасники акції оголосили вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня. Інакше обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, раніше громадська організація «Родини Небесної Сотні» анонсували марш до меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Інша громадська організація «Рух опору капітуляцї» заявили, що долучаться до цієї акції і по завершенню рухатимуться на Банкову «для обговорення складної ситуації». До них долучилася політична сила «Демократична сокира».

За добу в Україні виявили 7 464 хворих на COVID-19

За добу 21 листопада в Україні виявили 7 464 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, на COVID-19 захворіли 579 дітей та 74 медичних працівники. Протягом доби госпіталізували 2 501 людину, 326 хворих померли, 10 540 одужали.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях», – йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом доби здійснили 37 163 тести (15 526 ПЛР-тестів та 2 604 методом ІФА), також 19 033 експрес-тестів на антиген до коронавірусу.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей. Загалом проведено 22 669 435 щеплень. 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня –невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини», – повідомляє міністерство.

Загалом за час пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіли понад 3,34 мільйона людей, 81 598 людей померли.

Лікарі повідомили про стабілізацію стану Саакашвілі

Стан здоров’я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі стабільний, ускладнень немає. Про це журналістам повідомила реаніматологиня Інеза Суламанідзе, передає агентство «Новини-Грузія».

Лікарка входить до консиліуму, створеного за дорученням прем’єра Іраклія Гарібашвілі. Вперше Суламанідзе та інші фахівці, які входять до групи, відвідали Саакашвілі у військовому шпиталі міста Ґорі в суботу. 21 листопада вони провели у клініці практично весь день, спостерігаючи за пацієнтом.

«Ще кілька днів вимагають уваги, але можемо з упевненістю сказати, що до цього моменту ми не мали ускладнень», – сказала Суламанідзе.

За її словами, лікування йде згідно з рекомендаціями лікаря, члена ради Єлене Гіоргадзе. Пацієнт виконує вказівки, і всі процедури відбуваються спокійно.

«Все налагоджено, спілкування налагоджено, все йде спокійно, у дуже гуманному режимі. Пан Міхеїл Саакашвілі всім задоволений. Сьогодні все гаразд, емоційний стан нормалізувався, жодна з процедур, які йому сьогодні провели, не викликала хвилювання», – додала лікарка.

Вона зазначила, що напередодні в пацієнта спостерігався підвищений тиск, але сьогодні він почувається краще. Реаніматолог додала, що у палаті Саакашвілі можна відчиняти вікна. Суламанідзе висловила думку, що ця тема не має бути приводом для спекуляцій.

Також сьогодні відвідав Саакашвілі його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе. Він повідомив журналістам, що процес виходу із голодування розпочався успішно.

Кіпшидзе зазначив, що у Саакашвілі спостерігаються головні болі, часом підвищений тиск. Тим не менш, на даному етапі основна турбота лікарів – це лікування посттравматичного синдрому, вважає він. При цьому лікар подякував персоналу військового госпіталю, підкресливши, що різниця між ним і пенітенціарною установою дуже велика.

Затриманого на початку жовтня експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі етапували з тюремної лікарні в тбіліському районі Глдані до Ґорійського військового госпіталю 20 листопада.

В Ірані почалися слухання щодо збиття українського літака PS752

Іранський військовий суд 21 листопада почав слухання щодо збиття пасажирського літака компанії «Міжнародні авіалінії України» на початку 2020 року. Про це повідомила іранська служба Радіо Свобода з посиланням на агенцію судової системи Ірану Mizan Online.

За повідомленням, на слуханнях 21 листопада в Тегерані були присутні десять військовослужбовців різних рангів, а також родини загиблих та адвокати з обох сторін. У звіті не вказані особи підозрюваних, але їхні імена були зачитані вголос у суді.

Суд заслухав заяви адвокатів підсудних та сімей загиблих. Про наступне засідання буде оголошено пізніше.

Слухання було першим після того, як рейс PS752 авіакомпанії «МАУ», який прямував до Києва, розбився невдовзі після зльоту з Тегерана 8 січня 2020 року, у результаті чого загинули всі 176 людей на борту.

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу. У Міністерстві закордонних справ України привітали публікацію цього звіту.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».

Афганістан: таліби заборонили трансляцію фільмів і серіалів за участі акторок

Адміністрація угруповання «Талібан» наказала афганським телеканалам припинити показ художніх стрічок з жінками-акторками і зобов’язали тележурналісток носити хіджаб.

Новий набір «релігійних принципів» із восьми пунктів, який оприлюднило 21 листопада Міністерством сприяння доброчесності та запобігання пороку, є найновішим обмеженням, запровадженим під керівництвом талібів.

Міністерство також заборонило каналам транслювати фільми, комедійні та розважальні програми, які «ображають» або «принижують» окремих осіб або суперечать принципам тлумачення цим угрупованням ісламського законодавства та афганської культури.

Будь-які фільми або програми, що показують пророка Мухаммада або інших шанованих осіб, також заборонені цією директивою, так само як і програми, що демонструють чоловіків, не одягнених належним чином за стандартами угруповання.

«Це не обмеження свободи вираження поглядів, а кілька простих принципів», – заявив Радіо Свобода речник міністерства Акеф Могаджер.

Після повалення міжнародно визнаного уряду в Кабулі в середині серпня таліби заявили, що будуть проявляти більше поміркованості, ніж під час свого попереднього правління з 1996 по 2001 рік, коли дівчатам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам забороняли працювати, навчатися і займатися спортом.

Однак Організація Об’єднаних Націй і правозахисні групи заявили, що «Талібан» порушив свої обіцянки дозволити жінкам працювати, а дівчатам мати доступ до всіх рівнів освіти, і звинуватили нових правителів Афганістану у запровадженні «широких обмежень» проти ЗМІ і свободи слова.