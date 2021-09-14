Головне на ранок: Україна проситиме у Чехії видачі росіянина, уряд увів «жовтий» і «зелений» COVID-сертифікати

Кабінет міністрів схвалив зміни до протиепідемічних заходів і передбачив для ковід-сертифікатів дві опції: «жовтий» і «зелений»; Офіс генерального прокурора підтвердив намір запитувати видачу громадянина Росії Олександра Франчетті, затриманого 12 вересня в Чехії за запитом України через участь в анексії Криму; У ніч на 15 вересня через футбол метро у Києві працюватиме на годину довше.

Уряд затвердив «жовтий» і «зелений» COVID-сертифікати

Кабінет міністрів України схвалив зміни до протиепідемічних заходів, повідомило Міністерство охорони здоров’я 13 вересня.

Згідно зі змінами в постанові №1236, які наберуть чинності через сім днів від публікації, ковід-сертифікати матимуть дві опції «жовтий» і «зелений».

Документ «міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» – про повний курс».

За роз’ясненням МОЗ, в разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть, якщо щонайменше 80% працівників матимуть «жовті» чи «зелені» сертифікати.

Карантинні обмеження жовтого рівня не стосуватимуться закладів, де всі відвідувачі та 80% працівників матимуть документ про вакцинацію. За червоного рівня всі працівники та відвідувачі повинні мати «зелені» сертифікати.

«У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат», – додають у міністерстві.

Також люди, які перетинають кордон України або в’їжджають із окупованих територій, можуть не проходити період самоізоляції, якщо мають «зелений» чи «жовтий» ковід-сертифікат.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, запропоновані зміни – це «можливість стримувати епідемічну ситуацію та зберігати економічну активність країни».

Міністерство охорони здоров’я анонсувало зміни до урядової «карантинної» постанови раніше 13 вересня.

ОГП планує просити про видачу затриманого в Чехії росіянина

Офіс генерального прокурора підтвердив намір запитувати видачу громадянина Росії Олександра Франчетті, затриманого 12 вересня в Чехії за запитом України через участь в анексії Криму, і назвав статтю, за якою його підозрюють.

«12 вересня 2021 року Офісу генерального прокурора стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. Сьогодні Офіс генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні», – йдеться в повідомленні ОГП від 13 вересня.

В ОГП додали, що звернувся до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та Севастополя про видачу цього громадянина Росії.

«Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях «Самооборона Криму» і «Северный ветер» (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

12 вересня про затримання Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, повідомили російські державні ЗМІ.

13 вересня у МЗС України Радіо Свобода підтвердили цю інформацію, заявивши, що українська сторона «нині працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні».

За даними сайту «Миротворець», у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Самооборона Севастополя», а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу «Північний вітер». Франчетті був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Radio Prague повідомляло, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.

«Укрзалізниця» оголосила конкурс на посаду голови правління компанії

Національна компанія «Укрзалізниця» оголосила про конкурс на відбір постійного голови правління. Про це йдеться в повідомленні компанії 13 вересня.

Згідно з заявою, обов’язки директора передбачатимуть стратегічне та щоденне управління компанією, відносини з урядом, а також, поміж іншого, «ефективну боротьбу з корупцією в товаристві».

Кандидати повинні мати, зокрема, щонайменше п’ять років досвіду в управлінні великими компаніями, успішний досвід в області організаційних змін і «бездоганну ділову репутацію». Він також має володіти «українською/російською та англійською мовами».

За повідомленням, у відборі кандидатів на посаду голови правління «Укрзалізниці» допомагатиме компанія Amrop.

Кабінет міністрів 10 вересня схвалив створення антикризового штабу, задачею якого є відновлення сталого функціонування «Укрзалізниці».

Країни ООН нададуть Афганістану понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги – Ґутерріш

Організація Об’єднаних Націй готова надати Афганістану понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги. Про це заявив генеральний секретар Антоніу Ґутерріш 13 вересня.

Він зазначив, що точна цифра фінансових зобов’язань наразі невідома.

«Враховуючи останні заяви, підтримку сусідніх країн та інші програми, які згадали кілька держав, сьогодні ми очевидно маємо понад 1 мільярд доларів. Неможливо, як я вже сказав, уточнити, яка частина цієї суми – останні заявки, але це показує квантовий стрибок у тому, що стосується фінансових зобов’язань міжнародної спільноти для афганського народу», – заявив він.

За словами генерального секретаря, ця сума є лише частиною стратегії ООН щодо реакції на кризу в Афганістані, «зокрема, в гуманітарній сфері».

Організація Об’єднаних Націй 13 вересня скликала конференцію донорів, щоб зібрати понад 600 мільйонів доларів для Афганістану після попередження про наближення гуманітарної кризи в країні, де владу захопили таліби.

У ніч на 15 вересня через футбол метро у Києві працюватиме на годину довше

У ніч на 15 вересня через проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві футбольного матчу роботу метрополітену буде продовжено на одну годину, повідомила пресслужба підземки.

«Можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого». Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за незручності», – вказали у метрополітені.

15 вересня на НСК «Олімпійський» відбудеться матч між командами «Динамо» (Київ) та «Бенфіка» (Лісабон). Початок гри о 22:00.