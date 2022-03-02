У Москві затримали двох жінок із п’ятьма дітьми. Вони хотіли покласти квіти до посольства України

У Москві, столиці Росії, попереднього дня поліція затримала Катерину Завізіон із двома дітьми та Ольгу Альтер із трьома дітьми, повідомила у фейсбуці антропологиня Олександра Архипова.

Жінки хотіли покласти квіти до посольства України, а діти (їм від семи до 11 років) самі намалювали плакат «Ні війні» і пішли з ними. Поліція затримала всіх сімох, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Спочатку їх тримали в автозаку, потім доставили до ОВС, де відібрали телефони та хотіли залишити на ніч (що незаконно). Домогтися звільнення дітей та матерів вдалося лише після приїзду до ОВС адвоката, після опівночі.

У відділенні поліції Катерині та Ользі погрожували позбавленням батьківських прав. За якою конкретно статтею складені адміністративні протоколи, з якими жінок відпустили, невідомо, але протоколи складені.

У Росії не припиняються вуличні антивоєнні акції, інформує Російська служба Радіо Свобода. За даними «ОВД-Інфо», у шостий день війни російська поліція затримала щонайменше 307 людей у 32 містах. Лише у Петербурзі біля Гостиного Двору схопили щонайменше сто учасників протесту. Загальна кількість затриманих із початку війни досягла 6820, інформує «ОВД-Інфо».

У Єкатеринбурзі закінчилися місця у спецприйомнику, нових арештантів відправлятимуть до Свердловської області.

Московський мер Сергій Собянін написав у себе на сайті, що «всі спроби організувати вуличні заворушення будуть послідовно припинятися». Партія «Яблуко» подала до мерії Москви повідомлення про проведення 12 березня антивоєнної ходи, проте дата виявилася зайнятою: на 12 березня в російській столиці запланований «Марш на підтримку російської армії».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені . При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.