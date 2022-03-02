У Москві затримали двох жінок із п’ятьма дітьми. Вони хотіли покласти квіти до посольства України

У Москві, столиці Росії, попереднього дня поліція затримала Катерину Завізіон із двома дітьми та Ольгу Альтер із трьома дітьми, повідомила у фейсбуці антропологиня Олександра Архипова.
Жінки хотіли покласти квіти до посольства України, а діти (їм від семи до 11 років) самі намалювали плакат «Ні війні» і пішли з ними. Поліція затримала всіх сімох, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
Спочатку їх тримали в автозаку, потім доставили до ОВС, де відібрали телефони та хотіли залишити на ніч (що незаконно). Домогтися звільнення дітей та матерів вдалося лише після приїзду до ОВС адвоката, після опівночі.
У відділенні поліції Катерині та Ользі погрожували позбавленням батьківських прав. За якою конкретно статтею складені адміністративні протоколи, з якими жінок відпустили, невідомо, але протоколи складені.
У Росії не припиняються вуличні антивоєнні акції, інформує Російська служба Радіо Свобода. За даними «ОВД-Інфо», у шостий день війни російська поліція затримала щонайменше 307 людей у 32 містах. Лише у Петербурзі біля Гостиного Двору схопили щонайменше сто учасників протесту. Загальна кількість затриманих із початку війни досягла 6820, інформує «ОВД-Інфо».
У Єкатеринбурзі закінчилися місця у спецприйомнику, нових арештантів відправлятимуть до Свердловської області.
Московський мер Сергій Собянін написав у себе на сайті, що «всі спроби організувати вуличні заворушення будуть послідовно припинятися». Партія «Яблуко» подала до мерії Москви повідомлення про проведення 12 березня антивоєнної ходи, проте дата виявилася зайнятою: на 12 березня в російській столиці запланований «Марш на підтримку російської армії».
В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».
Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.
Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».
У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.
Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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