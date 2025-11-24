Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Через російські удари постраждали 11 людей на Дніпропетровщині – очільник ОВА

Наслідки російського удару по Павлограду, архівне фото, 2023 рік
Наслідки російського удару по Павлограду, архівне фото, 2023 рік

Число постраждалих через російські удари на Дніпропетровщині сягнуло 11, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«По медичну допомогу у Павлограді звернулися ще троє людей – 22-річний хлопець та жінки 42 і 48 років. Всі лікуватимуться амбулаторно. Загалом через ворожу атаку в місті шестеро потерпілих. Понівечений також приватний будинок», – інформує очільник області.

По Нікопольщині російські військові билм FPV-дронами та артилерією, додав Гайваненко.

«Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Постраждали п'ятеро людей. Чоловіка 41 року госпіталізували. Решта лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, коледж, адмінбудівля, дев’ять багатоквартирних будинків, АЗС, техніка, авто, лінії електропередач», – указує виконувач обов’язків голови ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG