Через російські удари постраждали 11 людей на Дніпропетровщині – очільник ОВА

Число постраждалих через російські удари на Дніпропетровщині сягнуло 11, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«По медичну допомогу у Павлограді звернулися ще троє людей – 22-річний хлопець та жінки 42 і 48 років. Всі лікуватимуться амбулаторно. Загалом через ворожу атаку в місті шестеро потерпілих. Понівечений також приватний будинок», – інформує очільник області.

По Нікопольщині російські військові билм FPV-дронами та артилерією, додав Гайваненко.

«Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Постраждали п'ятеро людей. Чоловіка 41 року госпіталізували. Решта лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, коледж, адмінбудівля, дев’ять багатоквартирних будинків, АЗС, техніка, авто, лінії електропередач», – указує виконувач обов’язків голови ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.