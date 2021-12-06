Головне на ранок: відносне затишшя на Донбасі, посилення карантину, ЗСУ – 30 років

На Донбасі останні дні панує відносне затишшя, за неділю в Україні виявили майже 5 тисяч випадків COVID-19, Збройні сили України святкують 30-річчя.

На Донбасі минулої доби був 1 обстріл – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, повідомив вранці 6 грудня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріл зафіксували в напрямку Новоселівки – зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. «Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріл», – заявили в пресцентрі.

За повідомленням, станом на 7:00 6 грудня порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сил не зафіксовано.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли станом на ранок 6 грудня не інформували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

В Україні з 6 грудня посилюють карантин

Від 6 грудня в Україні посилюють правила карантину в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

З 6 грудня бізнес, який працює в «жовтій» зоні, має перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест у відвідувачів.

Також громадяни, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифіката про одужання, у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

брати участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатися послугами субʼєктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе.

Водночас робота банків, автозаправок, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів у «жовтому» та «червоному» рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски і дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.

Термін дії «жовтого» ковід-сертифікату про перше щеплення від 6 грудня становитиме 30 днів, замість 120 днів, як було раніше.

Станом на 5 грудня, за даними МОЗ, у «червоній» зоні епіднебезпеки перебуває Київ і 18 областей України. У «жовтому» рівні епіднебезпеки – Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. У «помаранчевому» рівні – Закарпатська, Полтавська області.

В Україні виявили 4 478 нових випадків COVID-19

В Україні за добу 5 грудня виявили 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 429 дітей і 52 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби, за цими даними, шпиталізували 1 660 людей, 9 082 – одужали, померли 239 людей. За добу здійснили 29,7 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Києві – 704.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,5 мільйонів людей, 88 519 – померли.

Міноборони Білорусі повідомило про вручення ноти протесту військовому аташе України

Міноборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту через буцімто порушення «українською стороною Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі».

«5 грудня 2021 року до Департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони був викликаний військовий аташе при Посольстві України в Республіці Білорусь, якому було вручено ноту протесту у зв’язку з порушеннями, що почастішали, українською стороною Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі. Приводом стало порушення 4 грудня 2021 року Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 у районі н.п. Нова Рудня. Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань, як міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно», – йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Білорусі.

Білоруське відомство пише про «обвинувальну» щодо Білорусі риторику з боку України на тлі низки навчань поблизу білоруського кордону підрозділами ЗСУ.

«Сукупність цих фактів може свідчити про можливість появи загрози безпеці Республіці Білорусь у південному напрямку», – йдеться у заяві.

Українаська сторона наразі публічно не коментувала виклик військового аташе і цю заяву Мінська. Напередодні Державна прикордонна служба України заявила, що інформація білоруської сторони про порушення повітряного простору гелікоптером Мі-8 з боку України не відповідає дійсності.

Раніше 4 грудня Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону, яке нібито сталося під час навчань. Білоруські прикордонники стверджували, що 4 грудня близько 12:00 у районі пункту пропуску «Нова Рудня» український гелікоптер Мі-8 нібито перетнув кордон і на один кілометр залетів на територію Білорусі. Про це повідомила офіційна білоруська агенція «Белта» з посиланням на прикордонний комітет.

Збройні сили України відзначають своє 30-річчя

Збройні сили України 6 грудня відзначають своє 30-річчя.

Як повідомили в Міноборони, сьогодні о 18:00 одночасно у Харкові на площі Свободи, в Одесі біля Морського вокзалу, у Краматорську на площі Миру, в селі Озерне Житомирської області, у Львові біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, на перехресті вулиць Героїв Майдану та Стрийської, у Києві на Михайлівській площі відбудуться урочистості з нагоди 30-ї річниці ЗСУ за участі президента, керівництва Міністерства оборони України і Збройних сил.

Між цими містами проведуть телеміст «Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне».«Відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння і військової техніки, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів і почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів та інші розважальні заходи», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на головній площі Харкова відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам – три танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е і 10 броньованих автомобілів «Козак-2М1».

В Одесі відбудеться церемонія включення до складу ВМС ЗС України вдох патрульних катерів типу «Айленд», а також передача іншої техніки.

34 одиниці ББКМ «Козак-2М1» передадуть військовим у Краматорську. На Житомирщині Повітряним силам ЗС України передадуть вертоліт Мі-8 і по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.

У Львові, Києві і Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV, повідомили в МОУ.