Двоє військових поранені внаслідок обстрілів на Донбасі – штаб ООС

Двоє українських військових були поранені внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків 14 лютого на Донбасі, повідомив вранці 15 лютого пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого – задовільний», – йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру, 14 лютого було п’ять обстрілів: неподалік Трьохізбенки, Новотроїцького, Пісків, Мар’їнки. Бойовики застосовували протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, поблизу Мар’їнки – задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 15 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали в штабі ООС.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.