Український військовий травмований через обстріли на Донбасі – штаб ООС

Український військовий 12 січня зазнав бойового травмування внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил. Військовий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний, заявили у пресцентрі.

За повідомленням, протягом минулої доби зафіксували три порушення режиму припинення вогню, одне – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У бік Причепилівки бойовики двічі відкривала вогонь із ручних та станкових протитанкових гранатометів, а біля Новозванівки – обстрілювати позиції українських військових із мінометів калібру 120 мм, заявили у штабі ООС.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 13 січня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у пресцентрі ООС.

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Підтримуване Росією угруповання «ДНР» про обстріли станом на ранок 13 січня не повідомляє, угруповання «ЛНР» заявило про три обстріли своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.