На Донбасі було 4 обстріли, поранений військовий – штаб ООС

Український військовий поранений на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, йдеться в даних пресцентру операції Об’єднаних сил станом на 17:00 5 лютого.

За повідомленням, військовий перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

Всього від початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема, обстріляли Павлопіль, «застосувавши два безпілотні літальні апарати, з яких скинули чотири гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17». Вибухами пошкоджено будівлю школи, втрат серед цивільного населення немає, повідомили у пресцентрі ООС.

Крім того, у бік Пісків бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Пищевика – двічі обстрілювали позиції українських військових із автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі 5 лютого, в угрупованні «ЛНР» про обстріли не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.