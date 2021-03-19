На Донбасі 18 березня загинув український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 18 березня загинув український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Несумісного з життям кульового поранення він зазнав унаслідок обстрілу, здійсненого російськими гібридними силами неподалік населеного пункту Південне в Донецькій області, вказано в повідомленні.

Як ідеться в ранковому зведенні, бойовики «відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї».

Всього українські військові нарахували з боку російських гібридних сил шість обстрілів упродовж минулої доби.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 18 березня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про інциденти минулої доби також не подають, але звинувачують українських військових в обстрілах на півдні контрольованої бойовиками території, а також в околицях Горлівки.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.