Поточна доба на Донбасі: 10 обстрілів, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики з початку доби 25 листопада на Донбасі здійснили 10 порушень режиму припинення вогню, чотири з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували у напрямку Луганського, Авдіївки, Лебединського, Південного Новотошківського, Катеринівки, Попасної та Красногорівки, російські гібридні сили застосовували міномети, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає, додали в пресцентрі. «Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі передмістя Донецька.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріл з боку ЗСУ району села Калинове-Борщувате.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.